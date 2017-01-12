Galatasaray, Ahmet Çalık'la görüşmelere başladı

Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde olan Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Ahmet Çalık'la görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve Gençlerbirliği Kulübü Derneği ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi. AA

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