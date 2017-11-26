Galatasaray, Alanyaspor'u yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Öztekin'in 33. ve Bafetimbi Gomis'in 88. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, puanını 29'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi moral buldu.

Karşılaşmayı kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanda kaldı.

Sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son iki maçında Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise evinde oynadığı Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını kazandı, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Galatasaray, böylece sahasındaki son 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Gomis gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını Aytemiz Alanyaspor maçında da sergiledi.

Aytemiz Alanyaspor maçının 88. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.

Fransız futbolcu, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmayı başardı.

Gomis, böylece forma giydiği 13 lig maçında 13 gol atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibi Göztepeli futbolcu Adis Jahovic'in 2 gol önüne geçti.

Yasin Öztekin ilk 11'e golle döndü

Galatasaray'da Yasin Öztekin bu sezon 11'de başladığı ilk maçta rakip ağları havalandırmayı başardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Yasin Öztekin, ayrıca ligde bu sezon Tolga Ciğerci'den sonra Galatasaray adına gol atan ikinci Türk oyuncu oldu.

Taraftardan Latovlevici'ye tepki

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada performansını beğenmedikleri Iasmin Latovlevici'ye tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, top her ayağına geldiğinde Rumen futbolcuyu ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.

Taraftarların tepkisine ellerini iki yana açarak karşılık veren teknik direktör Igor Tudor, 70. dakikada Latovlevici'yi kenara alarak yerine Martin Linnes'i oyuna dahil etti.

Kenara gelen Latovlevici'yi alkışlayan ve elini sıkan Tudor, oyuncusuna destek verdi.

Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 3. maçı da kazandı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynadığı 3. maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden rakibi ile oynadığı müsabakalardan 5-1 ve 3-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı bu 3 maçta 10 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde ise 3 gol gördü.

Mbilla maça devam edemedi

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlık geçiren Mbilla Etame, müsabakaya devam edemedi.

Kamerunlu futbolcu, geçirdiği sakatlık sonrası 29. dakikada yerini Chisamba Lungu'ya bıraktı.

Öte yandan, 36 bin 642 biletli taraftarın izlediği maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, güçlü bir takımla karşılaştıklarını dile getirerek, "Beklediğimiz gibi oldu. Lider takımla oynadık. Maçın zor olacağını biliyorduk. Çok önemli iki oyuncumuz yoktu ve bir oyuncumuz da maçın başında sakatlandı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Safet Susic, karşılaşmada sarı kart gören oyuncuları Lamine Gassama ve Georgios Tzavellas'ın cezalı duruma düştüğünü hatırlatarak, "Maçı kaybetmenin üzüntüsünün yanında, onların cezalı duruma düşmesi de üzüntü verdi. Kayserispor maçında çok fazla eksiğimiz olacak. Maçtan önce çok da ümidim yoktu çünkü fazla eksiğimiz vardı." ifadelerini kullandı.