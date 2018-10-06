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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Galatasaray, Antalyaspor'u 1-0 ile geçti

06 Ekim 2018, Cumartesi 21:43
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takımın golü 87. dakikada Ryan Donk'tan geldi.

Terim'den mecburi hamle

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunma oyuncusu Maicon Roque ile defansif orta saha oyuncusu Ryan Donk'u forvette oynattı.

Kadrodaki tek santrfor Eren Derdiyok'un sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede Fatih Terim, defansif oyuncularıyla gol aramak zorunda kaldı.

Fatih Terim, Sinan Gümüş'ün tek forvet başladığı müsabakada, 76. dakikada Maicon, 85. dakikada ise Donk'u sahaya sürdü. İki futbolcuyu da ileri uçta görevlendiren Terim, bu hamlesinin karşılığını aldı.

Mücadeledeki tek golü 87. dakikada Donk kaydetti ve sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getirdi.

İlk yarı

1. dakikada gelişen Antalyaspor atağında, defans arkasına atılan topa Maicon hareketlendi. Topa yetişen Muslera'nın vuruşunda, Maicon'a çarpan meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın son çizgiye inerek içeriye çıkardığı topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

12. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

33. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerindeki Celustka'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağa arka direkte Diego'nun gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.

44. dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşu Video Yardımcı Hakem "VAR" ile iptal edildi. Sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahasına ortasında Cissokho'nun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Çakır, daha sonra "VAR" kararıyla, elle oynama olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Belhanda'nın ortasında, topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 

59. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın yerden ortası sonrası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodrigues'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Ndiaye'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

69. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Boffin yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. 

73. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Hakan Özmert'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Doukara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 

77. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sinan Gümüş'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin yatarak kontrol etmeyi başardı. 

87. dakikada Galatasaray maçta öne geçti. Sağ kanattan Mariano'nun ceza sahasına ortasında, altıpas önünde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: Galatasaray, Antalyaspor, maç, futbol
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