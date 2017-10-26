Galatasaray başkanı olmak istediğini açıkladı

Eski Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapmayı hedeflediğini söyledi.

Ataman, Galatasaray'da, Avrupa kupası kazandıktan sonra kendisine başkanlık kontenjanından genel kurul üyeliğinin takdim edildiğini belirtti.

Galatasaray basketbolunun yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkması için, yönetimde söz sahibi olarak ilerleyen yıllarda geri döneceğini vurgulayan deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

"Bir genel kurul üyesi ve basketbol adamı olarak, Galatasaray'ın basketbolda önümüzdeki yıllarda daha ileriye gitmesi için elimden gelen ne varsa göstereceğim. Galatasaray taraftarları şundan emin olsun, mutlaka bir gün Galatasaray basketbolunun yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkması için yönetimde söz sahibi olarak geri döneceğim. Hatta ilerleyen yıllarda bunu kulüp nezdinde de görebiliriz. Bu fikrimden hiçbir zaman geri adım atmış değilim. 10 yılımı doldurduktan sonra inşallah Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum."