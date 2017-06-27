Galatasaray Belhanda için görüşmelere başladı

​Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Kiev ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Nice'de kiralık olarak geçiren Belhanda, 31 lig maçında 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. AA

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