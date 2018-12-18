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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Galatasaray berabere kalsa da üst tura yükseldi

18 Aralık 2018, Salı 22:40
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalmasına rağmen ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar

Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün (Dk. 85 Malik Karaahmet), Selçuk İnan, Atalay Babacan (Dk. 78 Ali Yavuz Kol), Muğdat Çelik

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Cihan Can (Dk. 84 Hakan Çevik), Erdi Dikmen, Gökhan Meral, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Batuhan Süer (Dk. 46 Devrim Taşkaya), Seçkin Getbay (Dk. 84 Burak Aydın), Sertaç Çam, Taha Balcı

Goller: Dk. 65 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 85 Taha Balcı (Keçiörengücü)

İlk yarı

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 berabere bitti.

65. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahası yayı sağından kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top altıpas gerisindeki Yunus Akgün'de kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

85. dakikada Keçiörengücü beraberliği yakaladı. Sağdan ceza sahasına giren Devrim Taşkaya, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya pozisyonda pasını daha uygun durumdaki Taha Balcı'ya çıkardı. Bu oyuncu altıpas gerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Ryan Donk'un cezası bitti 

Galatasaray'da 6 maçlık cezasını dolduran Hollandalı futbolcu Ryan Donk, mücadelede forma giydi.

Fenerbahçe derbisi sonrasında 6 maç ceza verilen ve Süper Lig'deki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile kupada Keçiörengücü'yle yapılan ilk maçta görev alamayarak cezasını tamamlayan Donk, Keçiörengücü ile oynanan rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Selçuk İnan'dan 3. dalya

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, sarı-kırmızılı ekipteki 300. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibe 2011-2012 sezonunda transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'da 4 kez Süper Lig, 3 kez Türkiye Kupası ve 4 defa da Süper Kupa sevinci yaşadı.

Selçuk İnan, Galatasaray formasıyla çıktığı 300 resmi maçta 58 kez rakip fileleri havalandırırken 62 pasıyla da takım arkadaşlarına gol sevinci yaşattı.

Gençler maç kadrosunda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Keçiörengücü maçında gençlerden kadro oluşturdu.

Tecrübeli teknik adam, 18 yaşındaki Atalay Babacan ve Yunus Akgün ile 20 yaşındaki Celil Yüksel'i ilk 11'de görevlendirdi.

Terim, 16 yaşındaki Mustafa Kapı, 17 yaşındaki Ali Yavuz Kol, 18 yaşındaki Malik Karaahmet ve Abdussamed Karnuçu ile 19 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen ve Gökay Güney'i de yedekte tuttu.

Ali Yavuz, mücadelenin 78. dakikasında Atalay Babacan'ın yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 85. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Malik Karaahmet de ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı A takım formasını giydi.

Yunus Akgün'den ilk gol sevinci

Galatasaray'ın 18 yaşındaki futbolcusu Yunus Akgün, A takımdaki ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 65. dakikasında Keçiörengücü karşısında Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren Yunus, sarı-kırmızılıların A takımındaki 9. resmi maçında ilk golünü buldu.

Taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray taraftarı, Spor Toto Süper Lig'de sıkıntılı bir süreçten geçen rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Mücadeleyi tribünden izleyen az sayıdaki sarı-kırmızılı taraftar, Süper Lig'de 16. hafta sonunda 17. sırada bulunan sarı-lacivertliler için "Kümede kal Fenerbahçe" şeklinde tezahüratta bulundu.

AA

Etiketler: Galatasaray, Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası
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