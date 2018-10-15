Galatasaray CAS'a başvurdu

Galatasaray Kulübü, UEFA ile yapılan yapılandırma anlaşmasının, yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur." AA

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