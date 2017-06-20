Galatasaray'da Belhanda için geri sayım

​Galatasaray'ın transferi için uzun süredir çabaladığı Younes Belhanda için geri sayım başladı.

Bruma'yı Red Bull Leipzig'e sattıktan sonra yeni transferler için bonservis kaynağı yaratan ve çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da Younes Belhanda'nın açıklanması an meselesi. France Football’un haberine göre; geçtiğimiz sezonu Ligue 1 ekiplerinden Nice'te kiralık geçiren Belhanda için bonservisini elinde bulunduran Dinamo Kiev ve Galatasaray anlaşmaya vardı. Faslı futbolcu için Ukrayna ekibiyle 8 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncuyla da yıllık 3 milyon euro üzerinden 4 yıllık sözleşmede prensip anlaşmasına vardı. 2016-2017 sezonunda Nice formasıyla sahaya çıktığı 31 maçta 3 gol ve 7 asistle takımına katkı veren Belhanda, kariyer zirvesini 2012 yılında Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Montpellier ile yapmıştı.

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