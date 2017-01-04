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Galatasaray'da iki ayrılık

04 Ocak 2017, Çarşamba 21:07
Galatasaray, yollarını ayırdığı tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'a 825 bin avro fesih bedeli ödeyecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'la gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamit Altıntop ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya 825 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." denildi.

Sarı-kırmızılı takıma bonservisiyle birlikte 15 milyon avrodan fazla bir bedele mal olan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın 4,5 sezonda oynadığı 231 resmi maçın 89'unda görev alabilmişti.

'Sakatlıklardan dolayı takımın içinde kendimi kopuk hissettim'

Hamit Altıntop, GS TV'ye yaptığı açıklamada, bir futbolcunun kulübe gelişinin genelde güzel olduğunu ancak ayrılığın aynı şekilde yaşanmadığına dikkati çekerek, "İnişli çıkışlı 4,5 sene geçirdim. Memnun kalabilir miyiz? Hayır. Nedenleri belli. Sakatlıklar yıprattı, yordu. Sakatlıklardan dolayı takımın içinde kendimi kopuk hissettim. Bunu her hafta yaşamak beni ciddi şekilde yordu. Sonunda kulüpten rica ettim, onlar da anlayışla yaklaştılar." dedi.

Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasından dolayı bir burukluk yaşadığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Hayat devam ediyor. Futbola devam etmek istiyorum ama nerede olur; nasip kısmet... Eski performansımı yakalarım inşallah." ifadelerini kullandı.

Son 5 ayda idman kaçırmadığını ve maçlarda kadroda yer aldığını hatırlatan Hamit, şöyle devam etti:

"Oynama şansı bulamadım. Kupa maçlarına çıktım. Bilinçaltında burayla tamamlamış gibiydim. Bunu insan sonradan algılıyor. Böyle futbol oynamaktansa hiç oynamamak gerektiğine inanıyorum. Ayağınız kayıyor, topu durduramıyorsunuz, pas atamıyorsunuz, top yüzünüze çarpıyor, reaksiyon gösteremiyorsunuz. Bazı şeyleri sorgulamam gerektiğine inandım. Yönetim ile oturduk ve bir karar verdik. Her zaman açık sözlü olduğumu biliyorlar. Sağ olsunlar, çok netlerdi. Sakatlık sonrası bir şeye niyetlendik ama olmadı. Yine de bu kulübü yaşamak, tatmak, Arena'da maçlara çıkmak güzel anılar olarak kalacak."

 'Alnım açık'

Hamit Altıntop, hazırlık döneminde çok iyi bir hava yakalamasına rağmen tekrar sakatlandığının altını çizerek, "Nasıl şampiyonluklar oluyorsa böyle şeyler de oluyor. Çok şey yazıldı çizildi ama ben her zaman bu formayı giydiğimde de diğer takımlarda oynadığımda da sorumluluğumu, haddimi ve ahlaki olarak ne gerektiğini bildim. Eksiklerimiz olduysa da herkes hakkını helal etsin. Alnım açık." diye konuştu.

Galatasaray ile sezon başında yaptığı sözleşmede oynaması halinde ödemenin olacağı yönünde maddenin olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Kazandığım para belli. Yine de ‘iki dakika oynadı, bu kadar para kazandı’ denildi. Alanya maçında 45 dakika oynama şansım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Hamit, "Bundan sonra önemli olan 3-4 ay düzenli oynamak. Bir yıl sakattım. 5 ay fazla süre almadım. Ritmi yeniden yakalamam lazım. Galatasaray ailesine tekrar teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Emrah Başsan, Fortuna Sittard'a kiralandı

Galatasaray, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiraladığı Emrah Başsan'ı ise ikinci devre için Hollanda 2. Lig ekiplerinden Fortuna Sittard'a geçici transferle gönderdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrah Başsan'ın 2016-2017 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Fortuna Sittard kulübüne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu süreçte oyuncunun ücretleri Fortuna Sittard tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA

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