Galatasaray'da logo krizi

Galatasaray'da müze açılışının duyurusu için üyelere gönderilen davetiyede logonun değiştirilmesi tepki çekti.

Sarı-Kırmızılı kulübün tarihini ve başarılarını sergileyecek olan Galatasaray Stadyum Müzesi, 28 Şubat'ta açılacak. Müze açılışı için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dahil olmak üzere 17 kulüp başkanına resmi yazıyla özel davet gönderildi. 1 Mart'ta taraftar ziyaretlerini kabul etmeye başlayacak olan müzede 28 Mart'ta ise devlet erkanı, Galatasaray protokolü ve kulüp başkanlarının katılacağı özel bir açılış düzenlenecek. 'YENİ YÖNETİM EZBER BOZACAKTI, LOGOYLA BAŞLADILAR' Fanatik'in haberine göre; konuyla ilgili üyelere gönderilen bilgilendirme davetiyesinde Galatasaray logosunun değiştirilmiş olması, camiadan büyük tepki çekti. Galatasaray logosunda kırmızı olan G harfi, siyah olarak kullanıldı. S harfinde ise beyaza çalan sarı tonu tercih edildi. Üyeler, "Yeni yönetim ezber bozacaktı. Herhalde logoyla başladılar" diye tepki gösterdi.

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