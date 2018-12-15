Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

18. dakikada Medipol Başakşehir, mücadelede öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası yayı gerisinden şutunu attı. Serdar Aziz'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

22. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Orta şut karışımı topu kaleci Muslera yatarak önledi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top kaleci Mert Günok'tan döndü. Medipol Başakşehir savunması, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında Nidaye'nin arka direkte kafayla vurduğu top savunmadan sekti. Pozisyonu takip eden Ndiaye, kaleci Mert Günok'tan sıyrılmak sterken altıpas içinde yerde kaldı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. 30. dakikada penaltıyı kullanan Eren Derdiyok, topu kaleci Mert'in solundan ağlara gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, uygun şut açısı olmasına rağmen rakibini geçmeyi denedi. Az adamla yakalanan Medipol Başakşehir savunması, topu uzaklaştırarak tehlikeyi savuşturdu.

60. dakikada Mossoro ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni, pasını yerden altıpas gerisindeki Bajic'e aktardı. Bosna Hersekli futbolcu, uygun durumda zayıf bir vuruş yapınca kaleci Muslera yatarak topun sahibi oldu.

71. dakikada Visca'nın sağdan ortasında arka direkteki Elia bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında Serdar Aziz'in ıskaladığı top, ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Mossoro'da kaldı. Brezilyalı oyuncunun dar açıdan şutunda son anda araya giren Ozan Kabak, meşin yuvarlağı kornere yolladı.

82. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içi sağ çaprazda Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı top Caicara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan attığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

89. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında arka direkteki Onyekuru'nun bekletmeden vurduğu top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Medipol Başakşehir sahasında yine kazanamadı

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir, son 3 maçta ikinci kez puan kaybı yaşadı.

İki hafta önce sahasında Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan, geçen hafta ise deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yenen Abdullah Avcı'nın ekibi evindeki Galatasaray beraberliği ile son 3 haftada toplam 5 puan kaybetti.

Bu sezon 4. beraberliğini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 34'e yükseltti. Medipol Başakşehir, Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı da korudu.

İrfan Can 3. golünü attı

Mücadelenin 18. dakikasında Medipol Başakşehir'i, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçiren golü atan İrfan Can Kahveci bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı.

Bu sezon ilk golünü 4. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a, ikinci golünü de 5. haftada Antalyaspor'a atan İrfan Can, uzun bir aradan sonra fileleri havalandırmayı başardı.

İrfan Can geçtiğimiz sezon ise yalnızca 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Emre Belözoğlu ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu Galatasaray mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan iki futbolcu bu sezon dördüncü sarı kartlarını görerek cezalı duruma düştü.

Emre ve Epureanu, İstanbul ekibinin gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Abdullah Avcı'dan aynı dakikada iki hamle

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın 67. dakikasında iki oyuncu değişikliğine birden gitti.

Avcı, Stefano Napoleoni'nin yerine sakatlıktan dönen Eljero Elia'yı, Riad Bajic'in yerine de Emmanuel Adebayor'u sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahasındaki 4. golü yedi

Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon sahasındaki 8. maçta 4. golü Galatasaray'dan yedi.

Bu sezon evindeki Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarını gol yemeden tamamlayan İstanbul ekibi, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor'dan sonra 1 gol de Galatasaray karşısında kalesinde gördü.

Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor

Son dönemdeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de zirve yarışı adına büyük önem taşıyan maçtan bir puan alabildi.

Karşılaşmada İrfan Can Kahveci'nin 18. dakikada kaydettiği golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 30. dakikada Eren Derdiyok'un penaltıdan attığı golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım puanını 26'ya çıkarırken, Medipol Başakşehir ise 34 puanla liderliğini sürdürdü.

Son 8 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 karşılaşmasının sadece birini kazandı.

Bu maçlarda sadece Kayserispor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kaldı, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a yenildi.

Galatasaray bu müsabakalarda 8 puan toplarken 16 puan yitirdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Ligde son 4 maçta kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Beşiktaş'a yenildi.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, son 7 resmi maçında rakiplerinin gol bulmasını engelleyemedi.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilirken, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir ile 1-1, Çaykur Rizespor ile de 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0, Porto'ya da 3-2 mağlup olan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.