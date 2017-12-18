Galatasaray'da Tudor dönemi sona erdi

BeinSports'un son dakika haberine göre Galatasaray yönetimi, aldığı başarısız sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayırma kararı aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da eleştirilerin odak noktasında bulunan teknik direktör İgor Tudor yolun sonuna geldi. Galatasaray'da bugün saat 14:00'te gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında çok büyük bir sürpriz olmazsa Igor Tudor ile yollar ayrılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı kulüp, Tudor'a 400 bin euro tazminat ödeyeceği de gelen bilgiler arasında. 10.5 ay görev yaptı Hırvat teknik 15 Şubat 2017'de Galatasaray'ın başına geçmişti. Tudor özellikle derbilerde aldığı başarısız sonuçların ardından eleştirilere hedef olmuştu.

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