Galatasaray'dan Adanaspor'a gol yağmuru!

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

17. dakikada Selçuk İnan'ın yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci Itandje'ın kontrol edemediği top yandan az farkla kornere gitti. 21. dakikada Rodrigues'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Podolski'nin yerden attığı sert şutta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 25. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Podolski kafa vuruşunu yaptı. Top, kaleci Itandje'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0 43. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Eren Derdiyok penaltı noktası önünden kafa vuruşunu yaparken, kaleci Itandje son anda topu üstten kornere çeldi. Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi. 47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Eren Derdiyok'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rodrigues, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 54. dakikada Adanaspor ceza sahasında Linnes, Digao'yla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti. 56'ncı dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0 58. dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Yasin Öztekin'in soldan yaptığı ortada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Vinicius'un ceza sahasında topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı verdi. 59'uncu dakikada Selçuk İnan, kullandığı ikinci penaltıda da topu filelere yolladı: 4-0 72. dakikada Sneijder'in uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rodrigues'in, kaleci Itandje'ın üzerinden aşırttığı top yandan auta gitti. 78. dakikada Cem Özdemir'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera köşeye giden topu yumruklayarak çıkardı. 90. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok'un kötü vuruşunda, meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı. Galatasaray, karşılaşmayı 4-0 kazandı. AA

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