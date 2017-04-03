"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Galatasaray'dan Adanaspor'a gol yağmuru!

03 Nisan 2017, Pazartesi 23:08
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

17. dakikada Selçuk İnan'ın yaptığı ortada, ceza sahasında kaleci Itandje'ın kontrol edemediği top yandan az farkla kornere gitti.

21. dakikada Rodrigues'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Podolski'nin yerden attığı sert şutta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

25. dakikada Galatasaray öne geçti. Selçuk İnan'ın ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Podolski kafa vuruşunu yaptı. Top, kaleci Itandje'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

43. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında, Yasin Öztekin'in sağdan ortasında Eren Derdiyok penaltı noktası önünden kafa vuruşunu yaparken, kaleci Itandje son anda topu üstten kornere çeldi.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Eren Derdiyok'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rodrigues, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

54. dakikada Adanaspor ceza sahasında Linnes, Digao'yla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti. 56'ncı dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

58. dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Yasin Öztekin'in soldan yaptığı ortada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Vinicius'un ceza sahasında topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı verdi. 59'uncu dakikada Selçuk İnan, kullandığı ikinci penaltıda da topu filelere yolladı: 4-0

72. dakikada Sneijder'in uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rodrigues'in, kaleci Itandje'ın üzerinden aşırttığı top yandan auta gitti.

78. dakikada Cem Özdemir'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera köşeye giden topu yumruklayarak çıkardı.

90. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok'un kötü vuruşunda, meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

Galatasaray, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

AA

Etiketler: galatasaray, adanaspor
Okunma Sayısı: 449
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.