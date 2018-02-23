Galatasaray'dan bol gollü galibiyet

Süper Lig’de Bursaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşan Galatasaray, rakibini 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 5 - 0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 72 ve 90+3'üncü dakikalarda Gomis, 42'nci dakikada Rodrigues ve 49'uncu dakikada Serdar Aziz kaydetti. Konuk takımda Ekong 38'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 47'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Bursaspor ise 27 puanda kaldı. DHA

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