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29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Galatasaray'dan farklı galibiyet

28 Kasım 2017, Salı 21:50
Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek, üst tur için büyük bir avantaj elde etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan sarı-kırmızılı takım, 4. dakikada Yasin Öztekin'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın özellikle son bölümünde baskılı bir mücadele sergileyen Galatasaray, 70. dakikada Emrah Başsan, 75. dakikada Yasin Öztekin, 87. dakikada Sinan Gümüş ve 90. dakikada Eren Derdiyok ile dört gol daha bularak, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmada Sivas Belediyespor'un tek golünü 78. dakikada Sinan Akaydin kaydetti.

Müsabakanın rövanşı, 12, 13 ya da 14 Aralık'ta Sivas'ta oynanacak.

Yasin Öztekin'in 3. golü

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, Sivas Belediyespor maçında attığı iki golle bu sezon 3. kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Yasin Öztekin, hafta sonunda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Süper Lig maçında da bir gol kaydetmişti.

Sarı-kırmızılı takımda Emrah Başsan, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok da bu sezon ilk kez gol atma sevinci yaşadı.

Igor Tudor'a destek

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada, son dönemde eleştirilen teknik direktör Igor Tudor'a destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümünde Hırvat teknik adam lehine tezahürat yaptı. 

Tarık Çamdal protesto edildi

Taraftarlar, maçta performansını beğenmedikleri Tarık Çamdal'a tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sezon ilk kez bir maçta forma giyen Tarık Çamdal'ı, top her ayağına geldiğinde ıslıklayarak protesto etti.

Öte yandan karşılaşmayı 9 bin 633 biletli taraftarın takip ettiği duyuruldu.

AA

Etiketler: galatasaray, türkiye kupası
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