Galatasaray'dan Karabük'te 7 farklı galibiyet

Galatasaray Karabükspor deplasmanında ilk yarıda 6 gol birden buldu. Gollerin 4'ü Gomis'in ayağından geldi. Maçın ikinci yarısında 1 gol daha bulan sarı-kırmızılılar mücadeleden 7-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Galatasaray ilk yarıda tam 6 gol buldu. Gollerin 4'ünü Gomis atarken, 1'ini ise Karabükspor'lu Özgür Yılmaz kendi kalesine gönderdi, birini de Gary Rodrigues attı. Maçın ikinci yarısında sarı-kırmızılılar Sinan Gümüş'ün ayağından bir gol daha buldu. Maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, sahadan 7-0 galip ayrıldı. Bu skorla Galatasaray kısa bir süre sonra tekrar liderliğe yükseldi. Teknik direktör Fatih Terim, ligde son yaptıkları Bursaspor müsabakasının ilk 11'ine göre bir değişikliğe gitti. Ligin 24. haftasına averajla lider giren Galatasaray'ın teknik patronu Terim, 3. haftada sahalarında oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde yer alan Linnes'in yerine Mariano'ya şans verdi. Deneyimli teknik adam, Kardemir Karabükspor müsabakasında, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis'ten oluşan ilk 11'i sahaya sürdü. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Eray İşcan, Linnes, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Hakan Balta, Fernando, Koray Günter ve Latovlevici yer aldı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maç kadrosunda yer almadı. AA

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