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6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Galatasaray'dan PFDK tepkisi: Hiçbir iyi niyet yaklaşımı ile bağdaştırılamaz

06 Kasım 2018, Salı 21:55
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasından, "PFDK'ye sevk edilen isimler ve sevkin zamanlaması, hiçbir iyi niyet yaklaşımı ile bağdaştırılamaz." denildi.

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin, başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Mariano Filho ile bazı kulüp personelini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmesine tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türk futbolunu yöneten makam, Türkiye Futbol Federasyonu, ülke dinamikleri ve menfaatlerini gözetemediğini, son derbi maçı sonrası açıkladığı sevk kararlarıyla bir kez daha gözler önüne sermiştir." denildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Almanya'nın Schalke 04 takımıyla karşılaşacağı hatırlatılarak, "PFDK'ye sevk edilen isimler ve sevkin zamanlaması, hiçbir iyi niyet yaklaşımı ile bağdaştırılamaz. Şampiyonlar Ligi'nde, Türk bayrağını temsil eden Galatasaray, hayati bir maça çıkmadan 5 saat önce, maksadı anlaşılamayan bu açıklama ile karşı karşıya kalmıştır. TFF'nin sevk kararı, sonucu düşünülmeden atılmış, hesapsız bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Derbide olayları başlatanla yatıştırmaya çalışanların bir tutulduğunun savunulduğu açıklama, şöyle devam etti:

"Bu sevkler ile Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala, ülke menfaatleri hiçe sayılmıştır! Ateşi yakıp içine dinamit atan ile söndürmeye çalışan farkı gözetilmemiştir. TFF ve kurullarına ait güven sorgulaması, onarılamaz bir yara daha almıştır. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve futbolcuların maruz kaldıkları tahrik ve taciz hiçe sayılmıştır. Rakibin de türlü hatalarını örneklediği, kamuoyunun 'maçı katletti' derecesinde tepki verdiği hakem Fırat Aydınus ve Video Yardımcı Hakemler, TFF tarafından aklanmaya çalışılmıştır."

"Galatasaray'ın sabrını test etmek de kimsenin haddine değildir"

Derbinin hakemi Fırat Aydınus'un, yaşananların baş sorumlusu olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sorunsuz maçta sahayı yönetemeyen, hatalarıyla herkesi çileden çıkaran, niyeti ve maksadı 'gizli hedefi var mı' diye sorduran hakem, baş sorumlusu olduğu olaylardan uzak tutulmuştur. Büyük Galatasaray camiasına karşı tek bir hakem ile tetikçilik yapılmadığının farkındayız. Galatasaray'ın yapıcı ve samimi tavrını sahada görmezden gelenler, aynı hatayı, sevk kararlarında da tekrarlamıştır. TFF ve kurulları hangi hesabın peşinde olduklarını açıklamalıdırlar. Galatasaray camiası, niyet okuyarak tepki oluşturmaz. Ancak, Galatasaray'ın sabrını test etmek de kimsenin haddine değildir."

Sevk kararlarıyla Galatasaray camiasının kenetlendiği vurgulanan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile Galatasaray arması bir araya geldiğinde, dünya futbolunun saygısı, sadece renklerimize değil, aynı zamanda Türk futboluna, Türkiye'yedir. Eli kalbinde yaşayan camiamız, kendi büyüklüğü içinde her sorunu aşar. Elini vicdanıyla buluşturamayanlar ise tarih sayfalarında yok olmaya mahkumdur! TFF'nin hem yönetimi hem de bütün kurullarıyla, bir an önce adalet ceketini giymesini bekliyoruz. Bu sevk kararları, büyük Galatasaray camiasına zarar vermek yerine, tüm unsurlarıyla kenetlenmesini sağlamıştır. Yüreği, duası, emeği, alın teri ile kenetlenmiş milyonlarca Galatasaraylı, ne zaman kükreyeceğini bilen birer aslandır!" değerlendirmesinde bulunuldu.

AA

Etiketler: süper lig,
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