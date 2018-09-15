"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Galatasaray'dan son 6 sezonun en skorer başlangıcı

15 Eylül 2018, Cumartesi 12:50
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek maç fazlası ve averajla zirveye yerleşen Galatasaray, bu sezon gollerinin çok büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında buldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde MKE Ankaragücü, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanan ve Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 14 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Galatasaray, ligde yaptığı maçlarda ürettiği 14 golün 10'unu karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti.

Sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçında ikinci yarısında 1, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmanın ikinci devresinde 5, Kasımpaşa maçının ikinci bölümünde ise 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ilk bölümünde ise birer kez topu ağlarla buluşturdu.

İlk yarılarda 4 gol yedi

Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 6 golün 4'ünü masabakaların ilk yarılarında yedi.

Trabzonspor maçının ilk yarısında rakibinin 3 golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında ise bir kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarının ikinci yarılarında ise kalesinde birer gol gördü.

Son 6 sezonun en skorer başlangıcı

Galatasaray, Süper Lig'de kaydettiği 14 golle 5. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

Ligde 2012-2013 sezonunda yine teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 5 haftayı 15 golle geçen sarı-kırmızılı takım, sonraki 5 sezonda bu sürede 14 gole ulaşamadı.

Galatasaray, geçen sezon ilk 5 haftada 13 kez ağları havalandırmıştı.

AA

Etiketler: süper lig, galatasaray
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Temmuz 2019'a kadar geçerli: Tunceli'de çok sayıda bölgede ''özel güvenlik bölgesi'' ilanı

    Ozon tabakasından sevindiren gelişmeler var

    İran'ın Paris Büyükelçilik binasına saldırdılar

    Okul kantinlerine ve çevrelerine yoğun denetim geliyor

    Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

    İran'da yeni alarm: Su krizi

    Fransız aktivist Filistinliler için açlık grevinde

    Yoğun talep devam ediyor: Bedelli askerlikte son başvuru sayısı belli oldu

    BMGK, ABD'nin çağrısıyla acil toplanacak

    İsrail'e 'savaş suçu' uyarısı

    620 bin kişi elektriksiz kaldı

    Kriz doğru teşhisle çözülür

    Gripsavar Yemek Tarifleri

    Okullar açıldı, ev kiraları yükseliyor

    Sen, ben, hepimiz... Temiz bir dünya için...

    Gazeteler kapanıyor

    Kriz derinleşecek

    Rusya: İdib'deki durumu Türk ortaklarımızla çözmeye çalışıyoruz

    Direksiyonda telefon kullanımı bitmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstihbarat ve hukuk
    Genel

    Kriz derinleşecek
    Genel

    Gazeteler kapanıyor
    Faruk ÇAKIR

    Krize doğru teşhis
    Yasemin YAŞAR

    Söylenip söylemeyenler...
    Genel

    Kriz doğru teşhisle çözülür
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Nefsimden başlarım
    Genel

    Gripsavar Yemek Tarifleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bayrak Kanunu’na riayet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.