Galatasaray'dan son 6 sezonun en skorer başlangıcı

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek maç fazlası ve averajla zirveye yerleşen Galatasaray, bu sezon gollerinin çok büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında buldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde MKE Ankaragücü, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanan ve Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 14 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü. Galatasaray, ligde yaptığı maçlarda ürettiği 14 golün 10'unu karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti. Sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçında ikinci yarısında 1, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmanın ikinci devresinde 5, Kasımpaşa maçının ikinci bölümünde ise 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ilk bölümünde ise birer kez topu ağlarla buluşturdu. İlk yarılarda 4 gol yedi Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 6 golün 4'ünü masabakaların ilk yarılarında yedi. Trabzonspor maçının ilk yarısında rakibinin 3 golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında ise bir kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarının ikinci yarılarında ise kalesinde birer gol gördü. Son 6 sezonun en skorer başlangıcı Galatasaray, Süper Lig'de kaydettiği 14 golle 5. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en skorer başlangıcını yaptı. Ligde 2012-2013 sezonunda yine teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 5 haftayı 15 golle geçen sarı-kırmızılı takım, sonraki 5 sezonda bu sürede 14 gole ulaşamadı. Galatasaray, geçen sezon ilk 5 haftada 13 kez ağları havalandırmıştı. AA

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