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18 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

Galatasaray, en zorlu dönemine girdi

18 Mart 2018, Pazar 13:55
Süper Lig'de Fenerbahçe'yle berabere kalan sarı-kırmızılı takım, önündeki 5 lig haftasında oldukça kritik maçlar oynayacak.

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, şampiyonluk yarışının kendisi için en zorlu dönemine girdi.

Fenerbahçe deplasmanından 1 puan çıkararak 26. haftayı da zirvede tamamlamayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, önündeki 5 lig haftasında zorlu müsabakalar oynayacak.

Galatasaray, gelecek 5 haftada sırasıyla evinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği, sahasında Medipol Başakşehir, rakip sahada Aytemiz Alanyaspor ve Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Zorlu maçları evinde

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte, son yıllarda yenmekte zorlandığı Trabzonspor'un yanı sıra şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerinden Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı konuk edecek.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş müsabakalarını Türk Telekom Stadı'nda oynayacak Galatasaray, taraftar desteğini arkasına alarak mücadele verecek.

Şampiyonluk yarışının kritik dönemindeki zorlu maçlarına taraftarı önünde çıkacak sarı-kırmızılılar, iç sahadaki başarılı performansına güveniyor.

Galatasaray, bu sezon ligde çıktığı 13 iç saha maçında 12 galibiyet ve 1 beraberlik alıp, hiç yenilmedi.

İlk yarıda 9 puan kaybetti

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısında söz konusu 5 maçlık periyotta 9 puan kaybetti.

Sezona iyi başlangıç yapan ancak sonrasında kötü bir dönem geçiren Galatasaray, ilk yarıda deplasmanda oynadığı Trabzonspor (2-1), Medipol Başakşehir (5-1) ve Beşiktaş (3-0) maçlarından puan çıkaramadı.

Bu süreçte sahasında oynadığı Gençlerbirliği (5-1) ve Aytemiz Alanyaspor (2-0) maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde yenilgisiz yoluna devam etti.

Zirve yarışında belirleyici olacak

Galatasaray'ın önündeki 5 maçlık seride toplayacağı puanlar, şampiyonluk iddiasını sürdürmesi anlamında belirleyici olacak.

Süper Lig lideri sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile 31. haftada yapacağı derbi maçla noktalayacağı bu serinin sonunda bulunacağı nokta, şampiyonluk yolundaki iddiasını büyük oranda ortaya koyacak.

Sezonun ilk yarısında bu seriye Medipol Başakşehir'in 6, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise 8 puan önünde giren Galatasaray, sonrasında kötü bir performans ortaya koydu. Yaşadığı puan kayıpları sonrası Beşiktaş derbisinin ardından liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın ise puan farkını 3'e indirmesini önleyememişti.

AA

Etiketler: süper lig, galatasaray
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