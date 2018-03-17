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17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

17 Mart 2018, Cumartesi 17:59
Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha tarihi bir derbiye çıkıyor.

Saat 19.00’da Ülker Stadı’nda Bülent Yıldırım’ın düdüğüyle başlayacak 90 dakika her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ev sahibi avantajını 19 yıldır sürdüren ve ezeli rakibine hiç yenilmeyen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında tutunabilmek için mutlak puana ihtiyacı var.

Alacağı bir yenilgi Kanarya’nın zirveye bir anlamda havlu atması anlamına geliyor. Beraberlik ise umutları önümüzdeki haftalara bırakır. Benzer durum Galatasaray için de geçerli. Cimbom, M.Başakşehir ve Beşiktaş’ın nefesini ensesinde hissediyor. Bunun için de Fenerbahçe’yi bu kez yenip liderliğini koruma peşinde. Kısacası Ülker Stadı’nda saatler 19.00’u gösterdiğinde nefesler tutulacak ve zaman duracak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

KANAL: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Tolga, Yasin, Eren, Sinan, Donk, Hakan, Denayer

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Okunma Sayısı: 156
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