Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha tarihi bir derbiye çıkıyor.
Saat 19.00’da Ülker Stadı’nda Bülent Yıldırım’ın düdüğüyle başlayacak 90 dakika her iki takım için de büyük önem taşıyor. Ev sahibi avantajını 19 yıldır sürdüren ve ezeli rakibine hiç yenilmeyen Fenerbahçe şampiyonluk yarışında tutunabilmek için mutlak puana ihtiyacı var.
Alacağı bir yenilgi Kanarya’nın zirveye bir anlamda havlu atması anlamına geliyor. Beraberlik ise umutları önümüzdeki haftalara bırakır. Benzer durum Galatasaray için de geçerli. Cimbom, M.Başakşehir ve Beşiktaş’ın nefesini ensesinde hissediyor. Bunun için de Fenerbahçe’yi bu kez yenip liderliğini koruma peşinde. Kısacası Ülker Stadı’nda saatler 19.00’u gösterdiğinde nefesler tutulacak ve zaman duracak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Bülent Yıldırım
KANAL: beIN Sports 1
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
YEDEKLER: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Tolga, Yasin, Eren, Sinan, Donk, Hakan, Denayer
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim