Galatasaray gol oldu yağdı

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'un golünü 39. dakikada Sajad atarken, Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 30. dakikada de Jong, 45. dakikada kendi kalesine Gassama, 51. dakikada Sneijder, 55. dakikada Eren Derdiyok ve 80. dakikada Josue kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin Hollandalı yıldızı Sneijder 3 gol, 1 asist ile tamamlayarak maça damga vurdu. Galatasaray bu sonucun ardından puanını 33'e çıkarırken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.

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