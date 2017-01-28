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28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Galatasaray gol oldu yağdı

28 Ocak 2017, Cumartesi 21:01
Süper Lig'in 19 haftasında Galatasaray evinde Akhisar Belediyespor'u ağırladı. ligde 36 puanda 3. sırada bulunan Galatasaray Akhisar karşısında adeta gol oldu yağdı. Sarı kırmızılı ekip maçtan 6 - 0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 19 haftasında Galatasaray evinde Akhisar Belediyespor' ile karşı karşıya geldi. ligde son maçında Karabük karşısında mağlıbiyet alan Galatasaray Akhisar karşısında adeta gol oldu yağdı. Sarı kırmızılı ekip maçtan 6 - 0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Aslanlar puanını 39'a getirerek Başakşehirle puanını eşitledi.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Galatasaray'da geçen haftaki maça göre, ilk 11'de 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın geçen hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 2-1 yenildiği maçta ilk 11'de görev yapan Nigel de Jong ve Ahmet Yılmaz Çalık, kart cezaları nedeniyle müsabakada forma giyemedi.

Galatasaray'da geçen haftadan farklı olarak, kart cezası biten Wesley Sneijder ile Semih Kaya ilk 11'de görev aldı.

Kardemir Karabükspor maçında gördüğü kırmızı kart cezasını, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Anagold 24Erzincanspor karşılaşmasında çeken Hakan Balta ise Akhisar Belediyespor müsabakasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Maçta kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, savunmayı Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta ve Lionel Carole'den oluşturdu. Sarı-kırmızılılarda savunmanın önünde Selçuk İnan ve Josue, kanatlarda ise Yasin Öztekin ve Armindo Bruma görev yaptı. Sneijder'in forvet arkasında oynadığı Galatasaray'ın ileri ucunda ise Lukas Podolski forma giydi.

CHEDJOU YEDEK

Galatasaray'da affedilen Kamerunlu futbolcu Aureilen Chedjou, maçın 18 kişilik kadrosuna alındı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle yaklaşık bir ay önce kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilmek istenen Aurelien Chedjou, önceki gün teknik heyetin raporu doğrultusunda affedilerek takıma dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Chedjou'nun yanı sıra Cenk Gönen, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ve Luis Cavanda bulundu.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanmasına rağmen henüz hazır olmayan Tolga Ciğerci ve Koray Günter ile sakatlığı bulunan Serdar Aziz ise maçın kadrosunda yer almadı.

16 YAŞINDAKİ HASAN İLK 11'DE

Akhisar Belediyespor'da 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Geçen hafta Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olarak ilk Süper Lig deneyimini yaşayan genç futbolcu, Galatasaray müsabakasında ise bu kulvarda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Orta sahada görev yapan Hasan Ali, Akhisar Belediyespor'un hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923'ü 1-0 yendiği maçta attığı güzel golle dikkati çekmişti.

Bu arada Akhisar Belediyespor'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Olcan Adın, eski takımına karşı ilk maçına çıktı.

SEKİN'İN AİLESİ MİSAFİR EDİLDİ

Galatasaray Kulübü, Akhisar Belediyespor karşılaşmasında, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in ailesini ağırladı.

Fethi Sekin'in eşi Rabia, çocukları Burak Tolunay, Dila ve Nisa ile kardeşi Vedat Sekin, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in davetiyle, karşılaşmayı Türk Telekom Arena'da izledi.

Sekin'in oğlu Burak Tolunay, Galatasaray takımı ile maç seremonisine çıkarken, taraftarlar da bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.

Dursun Özbek, Fethi Sekin'in Türkiye'nin unutulmaz bir şehidi olduğunu dile getirerek, "Çok büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. Vatanına canını veren değerli şehitlerimize biz de elimizden geldiği kadar ne yapacağımızı, nasıl destek vereceğimizi ilk günden itibaren söylüyoruz. Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin hasta bir Galatasaraylı. Galatasaray altyapısına alacağız. İstanbul'a yerleşmeleri halinde ev ihtiyacı konusunda destek vereceğimizi söyledik. Kararı ise onlara bıraktık." diye konuştu.

Fethi Sekin'in kardeşi Vedat Sekin ise "Stadı gördük, çok hoşumuza gitti. Havaalanına indiğimizden bu yana Galatasaray'da başkanından tüm çalışanlarına çok iyi bir şekilde bizimle ilgilendiler. Başkana ve tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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