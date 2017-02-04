Galatasaray'ı saf dışı bırakarak, çeyrek final biletini aldı

Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta çeyrek final biletini alan taraf ev sahibi takım oldu.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan müsabakada ev sahibi Medipol Başakşehir, 15 ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek'in golleriyle sonuca giderek, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Galatasaray'ın tek golünü ise 90+2. dakikada Eren Derdiyok attı.

Sneijder sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, müsabakanın henüz 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maç esnasında sağ üst adalesini tutarak saha kenarına gelen Sneijder, oyuna devam edemedi ve yerine 6. dakikada Josue karşılaşmaya dahil oldu.

Sneijder'in sağ üst ön adalesinde zorlanma olduğu ve durumunun çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağı duyuruldu.

Galatasaray'da hakem Kalkavan'a tepki

Sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a kararları nedeniyle zaman zaman tepki gösterdi.

İlk olarak 15. dakikada Medipol Başakşehir'in 1-0 öne geçtiği pozisyon öncesi Edin Visca'nın ofsaytta olduğunu ileri süren Galatasaraylı oyuncular, uzun süre bu pozisyona itiraz etti.

Ardından 19. dakikada Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun dirseğiyle Josue'nin yüzüne vurmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, bu kez kırmızı kart bekledi.

Yoğun itirazların muhatabı olan Kalkavan, bu pozisyonun ardından Emre'yi ve itiraz gerekçesiyle de Josue'yi sarı kartla cezalandırdı.

Adebayor ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in dikkati çeken yeni transferi Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk maçına Galatasaray önünde çıktı.

Müsabakaya yedek başlayan Adebayor, 67. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu.

Tribünlerden tepki

Galatasaray taraftarları, Medipol Başakşehir karşısında sergilenen kötü futbol ve alınan sonuca tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese", "Yönetim istifa" ve "Riekerink istifa" tezahüratları yaptı.