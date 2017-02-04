"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Galatasaray'ı saf dışı bırakarak, çeyrek final biletini aldı

04 Şubat 2017, Cumartesi 23:49
Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ın karşılaştığı maçta çeyrek final biletini alan taraf ev sahibi takım oldu.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan müsabakada ev sahibi Medipol Başakşehir, 15 ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek'in golleriyle sonuca giderek, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Galatasaray'ın tek golünü ise 90+2. dakikada Eren Derdiyok attı.

Sneijder sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, müsabakanın henüz 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maç esnasında sağ üst adalesini tutarak saha kenarına gelen Sneijder, oyuna devam edemedi ve yerine 6. dakikada Josue karşılaşmaya dahil oldu.

Sneijder'in sağ üst ön adalesinde zorlanma olduğu ve durumunun çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağı duyuruldu.

Galatasaray'da hakem Kalkavan'a tepki

Sarı-kırmızılı futbolcular, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a kararları nedeniyle zaman zaman tepki gösterdi.

İlk olarak 15. dakikada Medipol Başakşehir'in 1-0 öne geçtiği pozisyon öncesi Edin Visca'nın ofsaytta olduğunu ileri süren Galatasaraylı oyuncular, uzun süre bu pozisyona itiraz etti.

Ardından 19. dakikada Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun dirseğiyle Josue'nin yüzüne vurmasının ardından sarı-kırmızılı futbolcular, bu kez kırmızı kart bekledi.

Yoğun itirazların muhatabı olan Kalkavan, bu pozisyonun ardından Emre'yi ve itiraz gerekçesiyle de Josue'yi sarı kartla cezalandırdı.

Adebayor ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in dikkati çeken yeni transferi Emmanuel Adebayor, yeni takımıyla ilk maçına Galatasaray önünde çıktı.

Müsabakaya yedek başlayan Adebayor, 67. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine oyuna dahil oldu.

Tribünlerden tepki

Galatasaray taraftarları, Medipol Başakşehir karşısında sergilenen kötü futbol ve alınan sonuca tepki gösterdi.

Taraftarlar, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese", "Yönetim istifa" ve "Riekerink istifa" tezahüratları yaptı.

AA

Etiketler: galatasaray, türkiye kupası, başakşehir
Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır

    Enflasyon yoksulu vuruyor

    STK’lar siyasete teslim

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Çağ dışı yasa tasarısına büyük tepki: ''Başörtüme Dokunma''

    Zulmen idam edildi: İskilipli Atıf Hoca

    'Müslüman karşıtlığını sürdürdüğü müddetçe İngiltere'de istemiyoruz'

    Açıklamalarını üzüntüyle izliyoruz

    Meral Akşener'den referandum ile ilgili flaş açıklama

    Kayseri şehidi dualarla...

    İnsanlık dışı vize yasağını askıya alan yargıca sert sözler...

    ''Ramazan sonuna doğru açmayı hedefliyoruz''

    Perinçek: AKP yanımıza geldi, memnunuz

    Kılıçdaroğlu istemişti: Beklenen istifa gerçekleşti

    AVM'lerde yeni dönem başladı

    Kardak'ta sessizlik hakim

    Vergisini düzenli ödeyene indirim yolda

    RTÜK Başkanı: Son dakika yasak değil

    Doktorlar ve hastalar için önemli karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O yanlış, en büyük zararı cemaate verir
    Genel

    Bu kadar yetki evliyayı bile azdırır
    Faruk ÇAKIR

    Zekâtı unutan huzuru unutsun
    Mehmet KARA

    Referandum bir parti meselesi değil
    Genel

    STK’lar siyasete teslim
    Genel

    İşgalci İsrail'e bir manevi tokat daha: Bizi öldürebilirler ama irademizi öldüremezler!
    Hasan KOÇ

    Sûretler değişince!
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımda en esaslı düstur: Hürriyet
    Misbah ERATİLLA

    Hisar (Hesaré): Barla ve Sav’a kardeş bir köy
    Adil SÖYLEMEZ

    Hizmet dolu nice yıllara Yeni Asya’m!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.