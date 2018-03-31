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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Galatasaray ile Trabzonspor, 125. kez karşı karşıya gelecek

31 Mart 2018, Cumartesi 16:56
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın İstanbul'da yapacakları maçla 125. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Trabzonspor, arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 124 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 41'ini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. 

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 161, Trabzonspor ise 136 kez gol sevinci yaşadı. 

Ligde de Galatasaray önde 

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 89 karşılaşmanın 39'unu Galatasaray kazandı, 29 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 114, Trabzonspor ise 99 gol attı. 

Son maçlarda Trabzonspor güldü

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 7 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu.

İki takım arasındaki son 7 lig maçından 5'inde bordo-mavililer, 2'sinde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.

Trabzonspor ayrıca, Galatasaray ile ligde yaptığı son 3 maçı da kazandı. Bordo-mavililer, geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda 1-0, ikinci yarıda Medical Park'ta 2-0 galip geldi. Bu sezon ise Trabzon'da yapılan müsabakada ev sahibi ekip, rakibine 2-1 üstünlük sağladı. 

İstanbul'daki lig maçları 

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig karşılaşmalarında Galatasaray, galibiyet sayısında rakibine üstünlük kurdu.

Trabzonspor, İstanbul'daki 44 lig maçında Galatasaray'ı 10 kez yendi, sarı-kırmızılılar evinde 23 kez galip geldi. İstanbul'daki 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 58 golüne karşılık, Trabzonspor 45 gol kaydetti.

Öte yandan, Türk Telekom Stadı'nda yapılan son 3 lig maçından 2'sini Trabzonspor, birini Galatasaray kazandı.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Son 10 maçta beraberlik yok

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 10 maçta beraberlik yaşanmadı.

İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı.

Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 10 müsabakadan 5'inde Galatasaray, 5'inde Trabzonspor galip geldi. 

AA

Etiketler: galatasaray, trabzonspor
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