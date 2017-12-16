Galatasaray'ın 600 milyon doları nereye uçtu?

SUSKUNLUĞUNU BOZAN KULÜBÜN ESKİ BAŞKANI ADNAN POLAT BU SORUYU SORDU.

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanlarından Adnan Polat, yıllar sonra Sarı-kırmızılı camia ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Adnan Polat, “Galatasaray’da iç barış olmadan, herkese eşit mesafede duran bir tüzük yapılmadan ve hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray’ın iyileşeceğine inanmıyorum” dedi. Galatasaraylılar Platformu’nun düzenlediği toplantıda konuşan Adnan Polat şunları söyledi: “Epey bir zaman oldu, Galatasaray’ı uzaktan izlemenin dışında bir aktivitenin içinde olmadım. Çünkü kulüpçülük gönül işidir. Gönül bir kere kırıldı mı bir daha kolay kolay tamir olmuyor. Ben Galatasaray’ı hayatım boyunca sadece aklımla ve kalbimle değil, ruhumla sevdim. Bazen iyi şeyler yaptık bazen yanlışlarımız da olabilir ama hep iyi niyetle Galatasaray’ın menfaatlerini düşünerek çalıştık.”

“Hırsızlıklar masaya konmadan Galatasaray’ın iyileşeceğine inanmıyorum. Bize kuruşun hesabını soranlar bir kez olsun ‘600 milyon dolar nereye uçtu’ diye sormadılar. 600 milyon dolar yok oldu, buhar oldu gitti. Geçtiğimiz 7 yılda taş üstüne taş konmamış, Ünal Aysal, Galatasaray’ın menkullerini, Dursun Özbek de gayrimenkullerini eriterek Galatasaray’ın geleceğini karanlık bir noktaya doğru taşımaya devam ediyorlar. Galatasaray’ı tanımayan hatta Türkiye’yi tanımayan başkanlar kulübü yönetmeye başlamışlardır. Bugün Galatasaray, Galatasaray’ı bilmeyenlerin elinde kaldı. Ünal Aysal, Galatasaray’ın menkullerini bitirdi. Hesabını soran bir Allah’ın kulu yok. 39 kişiyi yolsuzluk ve hırsızlıktan kovduk. Bu kişilerin yarısı bizden sonraki dönemde geri alındı. Bu gidişle Galatasaray’ın elinde hiç bir şey kalmayacak.”