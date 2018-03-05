Galatasaray'ın averajla liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, 50 puanlı Galatasaray, averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü. Deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, 47 puanla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini korudu. Haftaya 47 puanla zirvede giren Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerek 50 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi 2-0'la geçerek 50 puana yükselen Medipol Başakşehir'in averajla önünde liderliğini sürdürdü. Haftanın son müsabakasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 47 puanla üçüncü durumda yer alarak zirve takibine devam etti. Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 3-2 yenilerek, liderin 6 puan gerisinde kaldı. Ligin 24. haftasında yapılan 9 maçın 6'sında deplasman ekipleri galip gelirken, 2 maçı ev sahibi takımları kazandı, bir maç berabere sona erdi. Sonuçlar Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Bursaspor-Kayserispor: 1-0 Kasımpaşa-Osmanlıspor: 1-1 Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-0 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 0-7 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-1 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-4 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3 Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2 25. haftanın programı Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle: 9 Mart Cuma: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) 10 Mart Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül) 16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı) 19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park) 11 Mart Pazar: 13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova) 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya) 19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom) 12 Mart Pazartesi: 20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor ( Akhisar) AA

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