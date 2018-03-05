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6 MART 2018 SALI - YIL: 49

Galatasaray'ın averajla liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de son durum?

05 Mart 2018, Pazartesi 23:30
Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, 50 puanlı Galatasaray, averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderliğini sürdürdü. Deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, 47 puanla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Haftaya 47 puanla zirvede giren Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u 7-0 yenerek 50 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'yi 2-0'la geçerek 50 puana yükselen Medipol Başakşehir'in averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Haftanın son müsabakasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, 47 puanla üçüncü durumda yer alarak zirve takibine devam etti.

Zirve yarışındaki ekiplerden Fenerbahçe ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a evinde 3-2 yenilerek, liderin 6 puan gerisinde kaldı.

Ligin 24. haftasında yapılan 9 maçın 6'sında deplasman ekipleri galip gelirken, 2 maçı ev sahibi takımları kazandı, bir maç berabere sona erdi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursaspor-Kayserispor: 1-0

Kasımpaşa-Osmanlıspor: 1-1

Medipol Başakşehir-Göztepe: 2-0

Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 0-7

Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-3

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2

25. haftanın programı

Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:

9 Mart Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

11 Mart Pazar:

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor ( Akhisar)

AA

Etiketler: süper lig
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