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27 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Galatasaray'ın başında 300. lig maçına çıkacak

27 Eylül 2018, Perşembe 13:00
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıkacak.

Galatasaray'da 11 sezon top koşturduktan sonra 1985'te futbolculuk kariyerini sonlandıran Terim, sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996'da geçti.

Futbolculuğunda kaptanlığını yaptığı Galatasaray'da 4 farklı dönemde teknik adam olarak çalışan Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başında 299 Süper Lig maçında görev yaptı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, söz konusu lig maçlarında 196 galibiyet, 65 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim'in teknik direktörlüğü döneminde 38 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Terim'in takımları gol sıkıntısı yaşamıyor

Fatih Terim'in yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig maçlarında golcü bir kimlik ortaya koydu.

Süper Lig'de Terim yönetiminde 299 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 645 gol attı. Galatasaray, söz konusu maçlarda kalesinde 276 gole ise engel olamadı.

Fatih Terim'in öğrencileri, lig maçlarında 2,16 gol ortalaması tutturdu.

Maç başına 2,18 puan topladı

Galatasaray, Fatih Terim yönetimindeki Süper Lig müsabakalarında 2,18 puan ortalamasıyla mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli teknik adamın başında olduğu 299 karşılaşmada toplamda 653 puan aldı. 

17 kupa sevinci

Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bulunduğu sürede 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

Üst üste en çok şampiyon olan teknik adam

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 299 maçlık süreçte lig tarihinin üst üste en çok şampiyon olan teknik direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza attı.

Şampiyonluk sayısında rakipsiz

Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam olarak bir rekor daha kırdı.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

AA

Etiketler: fatih terim, galatasaray
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