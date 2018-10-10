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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Galatasaray'ın borcu açıklandı

10 Ekim 2018, Çarşamba 13:21
Galatasaray Kulübünün borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Detaylı bir sunum yapan Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğunu bildirdi.

Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu aktarıldı.

Bu sezon futbol takımının iç saha maçlarıyla ilgili 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı kaydedildi.

Kaan Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını belirterek, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını vurguladı.

AA

Etiketler: galatasaray
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