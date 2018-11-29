"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı kalmadı

29 Kasım 2018, Perşembe 00:06
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2-0 yenildi ve son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

İlk yarı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada gelişen Lokomotiv Moskova atağında, Smolov'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu ayağıyla uzaklaştırdı.

7. dakikada Garry Rodrigues'in ortasında Ozan Kabak'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

23. dakikada ceza sahasına hareketlenen Garry Rodrigues, topu penaltı noktasına yakın bir bölgede bulunan Eren Derdiyok'a gönderdi. Eren'in gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı.

38. dakikada Smolov'un pasında ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Anton Miranchuk'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

43. dakikada Lokomotiv Moskova öne geçti. Sağdan gelişen atakta Farfan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak, yerden gelişine vuruşunu yaptı, savunmada Donk'a da çarpan meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Lokomotiv Moskova'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Lokomotiv Moskova farkı 2'ye çıkardı. Aleksei Miranchuk'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Smolov, meşin yuvarlağı altıpasa hareketlenen Ignatjev'e aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Ignatjev, topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 

62. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Farfan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çaparak auta çıktı.

76. dakikada Lokomotiv Moskova'nın Fedor Smolov’un ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma, Lokomotiv Moskova'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Etiketler: Galatasaray, Lokomotif Moskova, Şampiyonlar Ligi
Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Teknolojik değişime en hazır ülkeler belli oldu

    Aile: Kalpsiz dünyada son sığınak

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir

    Almanya’da başörtülüye tazminat

    14 milyon kişi kumar ağında

    İngiliz mahkemesi Ankara Anlaşmalıların yargıya gitmesinin önünü açtı

    Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı: Türkiye mazlumdan yana oldu

    BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in yıkımları barış getirmeyecek

    'Milyonlarca Yemenli aç uyuyor'

    Kanada 'Pontus soykırımı' tasarısını reddetti

    Rusya, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini eleştirdi

    'San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder'

    'Nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasının sonuçları öngörülemez'

    'Aşırılıktan kurtulmanın en keskin yolu gençlere yatırımdır'

    'Sarı yeleklilerin' sözcüsünden Paris'te gösteri çağrısı

    İtalya, BM Göçmen Paktı'nı imzalamayacak

    Beyaz Saray'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yalanlama

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ötekileştirmeden 'hepimiz' demeliyiz

    Tahir Elçi de ‘faili meçhul’ kalmasın

    TBMM'de bugün 3 araştırma önergesi reddedildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftira bumerang gibi geri döner
    Genel

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir
    Süleyman KÖSMENE

    İsteksiz kıldığımız namazların durumu nedir?
    Mikail YAPRAK

    “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cizre’nin can damarı-1
    Ahmet BATTAL

    Uçan karayolları müdürleri
    Faruk ÇAKIR

    Araştır ve geliştir
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye kitabı
    Risale-i Nur'dan

    İman hakikatine ekmek gibi ihtiyaç var
    Caner KUTLU

    Modern eğitim için, ilmî istibdadı ortadan kaldırmak elzemdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.