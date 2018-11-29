Galatasaray'ın gruptan çıkma şansı kalmadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına 2-0 yenildi ve son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

İlk yarı UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 önde tamamladı. 4. dakikada gelişen Lokomotiv Moskova atağında, Smolov'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu ayağıyla uzaklaştırdı. 7. dakikada Garry Rodrigues'in ortasında Ozan Kabak'ın vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 23. dakikada ceza sahasına hareketlenen Garry Rodrigues, topu penaltı noktasına yakın bir bölgede bulunan Eren Derdiyok'a gönderdi. Eren'in gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı. 38. dakikada Smolov'un pasında ceza saha içi sol çaprazında topla buluşan Anton Miranchuk'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 43. dakikada Lokomotiv Moskova öne geçti. Sağdan gelişen atakta Farfan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak, yerden gelişine vuruşunu yaptı, savunmada Donk'a da çarpan meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Lokomotiv Moskova'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 54. dakikada Lokomotiv Moskova farkı 2'ye çıkardı. Aleksei Miranchuk'un pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Smolov, meşin yuvarlağı altıpasa hareketlenen Ignatjev'e aktardı. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Ignatjev, topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 62. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Farfan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çaparak auta çıktı. 76. dakikada Lokomotiv Moskova'nın Fedor Smolov’un ayağından bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma, Lokomotiv Moskova'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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