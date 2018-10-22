Galatasaray'ın liderliği devam ediyor

Ligde 9. hafta, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla tamamlandı. Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de 9. hafta, yapılan tek maçla tamamlandı. Ligde 9. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı. Geride kalan haftada Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, takipçileri Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın 1 puan önünde haftayı lider tamamladı. Haftanın sonuçları Galatasaray-Bursaspor: 1-1 Kasımpaşa-Akhisarspor: 5-0 Medipol Başakşehir-Kayserispor: 1-0 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: 0-0 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor: 1-1 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: 0-1 Göztepe-Beşiktaş: 2-0 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0 Gelecek haftanın programı Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 26 Ekim Cuma: 20.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 27 Ekim Cumartesi: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye) 19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya) 28 Ekim Pazar: 13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 29 Ekim Pazartesi: 20.00 Akhisarspor-Göztepe (Akhisar) 20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park) AA

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