Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Ligde 25. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenerek puanını 39'a çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 53'e yükselterek zirvedeki yerini korudu. Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildiği haftayı 50 puanla rakibinin averajla önünde ikinci sırada tamamladı. Fenerbahçe ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Sonuçlar Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle: Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 4-1 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2 Osmanlıspor-Bursaspor: 2-1 Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-0 Göztepe-Antalyaspor: 2-1 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 3-2 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-2 Galatasaray-Atiker Konyaspor: 2-1 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: 1-3 26. hafta programı 16 Mart Cuma: 20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor 20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor 17 Mart Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor 16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray 18 Mart Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe 16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor 19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş AA

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