Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.
Ligde 25. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenerek puanını 39'a çıkardı ve 6. sırada yer aldı.
Konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 53'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildiği haftayı 50 puanla rakibinin averajla önünde ikinci sırada tamamladı.
Fenerbahçe ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı.
Sonuçlar
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2
Osmanlıspor-Bursaspor: 2-1
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-0
Göztepe-Antalyaspor: 2-1
Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 3-2
Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Galatasaray-Atiker Konyaspor: 2-1
Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: 1-3
26. hafta programı
16 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş
AA