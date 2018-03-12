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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Süper Lig'de son durum?

12 Mart 2018, Pazartesi 22:54
Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Ligde 25. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenerek puanını 39'a çıkardı ve 6. sırada yer aldı.

Konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 53'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildiği haftayı 50 puanla rakibinin averajla önünde ikinci sırada tamamladı.

Fenerbahçe ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti, puanını 47'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 4-1

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 2-2

Osmanlıspor-Bursaspor: 2-1

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-0

Göztepe-Antalyaspor: 2-1

Kayserispor-Kardemir Karabükspor: 3-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Galatasaray-Atiker Konyaspor: 2-1

Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: 1-3

26. hafta programı

16 Mart Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş

AA

Etiketler: süper lig
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