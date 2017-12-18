Galatasaray istikrarı yakalayamadı: 4,5 yıllık süreçte 6. kez teknik direktör değişikliği

Teknik direktör Tudor ile yolları ayıran Galatasaray, yaklaşık 4,5 yıllık süreçte 6. kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'de sezon devam ederken Tudor'un görevine son veren sarı-kırmızılı kulüpte bu alandaki istikrarsız görüntü devam etti.

Sarı-kırmızılı takımda, son 4,5 yıllık süreçte 6 farklı çalıştırıcı görev aldı.

Galatasaray'ın, teknik direktör görev süresi anlamında istikrar sağladığı son isim Fatih Terim oldu.

Son dönemde istikrar yok

Sarı-kırmızılı kulüp, 5 sezondur teknik direktör anlamında istikrarı yakalayamadı.

Süper Lig'in 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetiminde mücadele eden Galatasaray, 2013-2014 sezonundan itibaren teknik adam sirkülasyonu yaşamaya başladı.

Ligin 2013-2014 sezonunun ilk bölümünde takımın başında bulunan Fatih Terim'in 24 Eylül 2013'te görevinden ayrılmasının ardından sarı-kırmızılı takımda, yaklaşık 4,5 yılda Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor görev aldı.

Terim, başarılarına rağmen koltuğunu koruyamadı

Sarı-kırmızılı ekibin, tarihinin en kötü dönemini geride bıraktığı 2010-2011 sezonunun ardından, 2011-2012 sezonu başında göreve getirilen ve takımı yeniden toparlayan Fatih Terim'in elde ettiği başarılar koltuğunu korumasına yetmedi.

İlk iki sezonunda 2 Süper Lig, 2 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayıp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gören Terim, dönemin başkanı Ünal Aysal ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 2013 yılı eylül ayıda görevden alındı.

Mancini 2013-2014 sezonunu tamamladı

Fatih Terim sonrası göreve getirilen İtalyan teknik adam Roberto Mancini, Galatasaray'da kısa süreli görev alabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Mancini yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi ikinci sırada tamamlarken, Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. İtalyan teknik adam, sezonun bitmesinin ardından bütçenin azaltılacağının bildirilmesi üzerine görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Prandelli hayal kırıklığı yaşattı

Roberto Mancini sonrası 2014-2015 sezonunda görev alan 2 teknik adamdan ilki olan Cesare Prandelli, beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Mancini'nin takımdan ayrılması sonrası 2014 Dünya Kupası'nda başarısız sonuçlar alan İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Prandelli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan çalıştırıcı Prandelli, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık mukavele yapmasına rağmen görevinde 145 gün kalabildi.

Hamzaoğlu, 3 kupaya rağmen tutunamadı

Cesare Prandelli'nin ardından 2014 yılı kasım ayının sonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğüne getirilen Hamza Hamzaoğlu, başarılı bir dönem geçirmesine rağmen görevinde tutunamadı.

Hamzaoğlu, 2014-2015 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlarken, sonraki sezon öncesi TFF Süper Kupa'nın da kazanılmasını sağladı. Hamza Hamzaoğlu, 2015'in kasım ayında yine yönetim kararıyla görevden alındı.

Denizli beklentileri karşılayamadı

Sarı-kırmızılı ekipte Hamza Hamzaoğlu'nun ardından anlaşmaya varılan tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, beklentileri karşılayamadı.

Göreve 2015 yılı kasım ayında başlayan ve 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Denizli, sarı-kırmızılı kulüpteki 3. döneminde ancak 100 gün görev yapabildi.

Riekerink geçici başladı, kalıcı oldu

Sarı-kırmızılı ekipte Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Denizli'nin ardından 2015-2016 sezonunda görev alan üçüncü teknik adam Jan Olde Riekerink oldu.

Galatasaray Kulübünde ilk olarak 19 Şubat 2016 tarihinde futbol akademi direktörü sıfatıyla altyapının başına geçen Hollandalı çalıştırıcı, Denizli sonrası mart ayında sürpriz şekilde A takımın başına getirildi.

Başlangıçta sezon sonuna kadar geçici olarak bu görevi üstleneceği açıklanan Riekerink'le 30 Haziran 2016 tarihinde ise 1 yıllık mukavele imzalandı ve sarı-kırmızılı ekip 2016-2017 sezonunda yine Hollandalı teknik adama emanet edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin başında Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Hollandalı teknik adam, alınan kötü sonuçların ardından 2016-2017 sezonunu tamamlayamadı ve görevden alınan bir başka isim oldu.

Tudor da çare olamadı

Futbolculuk kariyerinde Juventus formasıyla önemli başarılar kazanan, Süper Lig'de ise Kardemir Karabükspor'un başında iyi sonuçlar alarak dikkatleri çeken Hırvat teknik adam Igor Tudor, Galatasaray'ı hedeflerine taşıyamadı.

Kardemir Karabüspor'dan tartışmalı şekilde ayrılarak bu yılın şubat ayında sarı-kırmızılı takımın başına geçen Tudor yönetiminde Galatasaray, 2016-2017'nin ikinci yarısında varlık gösteremezken, kadronun önemli isimlerle güçlendirildiği bu sezonki performansıyla da eleştirilerin hedefi oldu.

Sezonun ilk şokunu, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek yaşayan Tudor, Süper Lig'e ilk 8 haftada iyi bir başlangıç yapsa da ardından üst üste 4 deplasman maçının kaybedilmesiyle kredisini tüketti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, yapılan eleştirilere rağmen uzun süre arkasında durduğu Tudor'un görevine, 16. haftada Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyetin ardından son verdi.