Galatasaray, İtalya deplasmanında kaybetti: 86-65

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya deplasmanda 86-65 mağlup oldu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'ya deplasmanda 86-65 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı. Germani Brescia Leonessa ise 3. galibiyetini elde etti. Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 26-18 önde tamamlayan Germani Brescia Leonessa, soyunma odasına da 48-40 üstün gitti. Üçüncü periyotta Galatasaray'a sadece 5 sayı şansı tanıyan ev sahibi takım, final çeyreğine 66-45 önde girdi. Son periyotta da farkın kapanmasına izin vermeyen Germani Brescia Leonessa, karşılaşmadan 86-65 galip ayrıldı. AA

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