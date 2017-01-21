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21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Galatasaray, Karabük'te 3 puan bıraktı

21 Ocak 2017, Cumartesi 21:47
Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

10'uncu dakikada Latovlevici soldan ortaladı, arka direkte Kerim kafayla vurdu, Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

15'inci dakikada Selçuk uzun oynadı. Defansın arkasına sarkan Yasin, topu kontrol edip kaleciyi de çalımlayarak ağları havalandırdı: 0-1.

20'nci dakikada Ceyhun, ceza sahası dışından çapraz pozisyonda sert vurdu, top kalecide kaldı.

25'inci dakikada Bruma, Podolski'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan vuruşunda top kalecide kaldı.

30'uncu dakikada Selezno, Carole'n müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı verdi. 31'icni dakikada Seleznov, penaltıda topu ağlara gönderdi: 1-1.

37'nci dakikada Podolski'nin pasıyla ceza sahasına giren Bruma'nun şutu defansa çarptı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

51'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Selçuk kullandı. Vuruşunda top üstten auta çıktı.

52'nci dakikada Yasin sağdan ortaya çevirdi. Josue'nin plase vuruşu defanstan döndü. 

61'inci dakikada Josue'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutu az farkla yandan auta çıktı.

78'inci dakikada Hakan'ın pasında Bruma, ceza sahası dışından sert vurdu. Top yandan auta çıktı.

82'nci dakikada Latovlevici soldan ortaladı. Serdar Deliktaş kafayla topu ağlara göderdi: 2-1.

85'inci dakikada Hakan Balta, rakibine yaptığı sert müdahale sonucu ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

86'ncı dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerim'in sert şutu direkten döndü.

Karşılaşma Kardemir Karabükspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır (x), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Tarık Ongun (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin (xx)- Kerim (xxx), Dany (xxx), Gaman (xxx), Latovlevici (xxx), Barış (xx), Ceyhun (xxx), İlhan (xx) (Dk.86 Kokalovic), Lazerevic (xx) (Dk.74 Blıznıchenko x), Tanase (xx), Seleznov (xxx) (Dk.79 Serdar Deliktaş xxx)

GALATASARAY: Muslera (xxx)- Sabri (xx), Ahmet Çalık (xx), Hakan Balta (xx), Carole (xx), De Jong (xx), Selçuk (xx), Yasin (xx) (Dk.65 Rodrıgues x), Josue (x) (Dk.84 Eren Derdiyok), Bruma (xx), Podolski (xx)

GOLLER: Dk.15 Yasin (Galatasaray), Dk.31 Seleznov, Dk.82 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor)

SARI KARTLAR: Dk.26 Seleznov, Dk.50 Kerim, Dk.61 Lazarevic, Dk.82 Serdar Deliktaş (Kardemir Karabükspor), Dk. 31 Podolski, Dk.45 Ahmet Çalık (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk.85 Hakan Balta (Galatasaray)

DHA

Etiketler: galatasaray, karabükspor
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