Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-1 ile geçti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 55. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigues, meşin yuvarlağı ön direğe ortaladı. Bu noktada topu kontrol eden Eren Derdiyok sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin bacaklarının arasından geçen top filelere gitti: 1-0 59. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye'nin derinlemesine pasında topla buluşan Rodrigues, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0 65. dakikada Galatasaray 3 farklı üstünlük yakaladı. Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0 76. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, kaleci Muslera ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 3-1 78. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 3'e çıkardı. Sinan Gümüş'ün sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Serdar Aziz, Diagne'nin üzerinden kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı: 4-1 89. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mısırlı futbolcunun penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta Muslera sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti. Maç Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. AA

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