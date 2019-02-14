"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Galatasaray, kendi sahasında Benfica'ya mağlup oldu

14 Şubat 2019, Perşembe 22:53
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2 - 1 mağlup oldu.

İlk yarı

12. dakikada gelişen Benfica atağında Cervi ile duvar pası yapan Felix'in Galatasaray ceza sahasına girer girmez çektiği şutta, top Muslera'nın kucağında kaldı.

19. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla Benfica ceza yayı önünde topla buluşan Fernando, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Vlachodimos meşin yuvarlağı çok zorlanmadan kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Benfica 1-0 önde tamamladı. 

İkinci yarı

51. dakikada gelişen Benfica atağında Gabriel'in pasıyla topla buluşan Seferovic'in ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 

54. dakikada Galatasaray beraberlik golünü attı. Sol kanattan Nagatomo'nun arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 

61. dakikada savunmada hata yapan Luyindama'dan topu kapan Seferovic, ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Luyindama'nın müdahalesine rağmen sol çaprazdan topa vurdu, Muslera meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti. 

64. dakikada Benfica bir kez daha öne geçti. Benfica savunmasından gelişi güzel gönderilen uzun topa Marcao dokunamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topa ağlarla buluşturdu: 1-2. 

85. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Vlachodimos son anda kurtardı. Boşta kalan topa Diagne hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 

Karşılaşmayı Benfica 2-1 kazandı. 

AA

Etiketler: uefa, galatasaray, benfica
Okunma Sayısı: 601
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.