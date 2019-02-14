Galatasaray, kendi sahasında Benfica'ya mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'ya 2 - 1 mağlup oldu.

İlk yarı 12. dakikada gelişen Benfica atağında Cervi ile duvar pası yapan Felix'in Galatasaray ceza sahasına girer girmez çektiği şutta, top Muslera'nın kucağında kaldı. 19. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Feghouli'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Linnes, yerden ceza sahası içine ortasını yaptı. Diagne'nin dokunamadığı topa penaltı noktası üzerinde Onyekuru gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti. 26. dakikada Benfica penaltı kazandı. Sol kanattan yapılan ortada, hakem Manzano, ceza sahası içinde Marcao'nun topa elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada penaltı atışını kullanan Salvio, topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 0-1. 35. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla Benfica ceza yayı önünde topla buluşan Fernando, bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Vlachodimos meşin yuvarlağı çok zorlanmadan kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Benfica 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı 51. dakikada gelişen Benfica atağında Gabriel'in pasıyla topla buluşan Seferovic'in ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 54. dakikada Galatasaray beraberlik golünü attı. Sol kanattan Nagatomo'nun arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Luyindama kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 61. dakikada savunmada hata yapan Luyindama'dan topu kapan Seferovic, ceza sahasına girdi. Bu futbolcu, Luyindama'nın müdahalesine rağmen sol çaprazdan topa vurdu, Muslera meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti. 64. dakikada Benfica bir kez daha öne geçti. Benfica savunmasından gelişi güzel gönderilen uzun topa Marcao dokunamadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topa ağlarla buluşturdu: 1-2. 85. dakikada Galatasaray beraberlik golüne yaklaştı. Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan topu kaleci Vlachodimos son anda kurtardı. Boşta kalan topa Diagne hareketlendi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Karşılaşmayı Benfica 2-1 kazandı. AA

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