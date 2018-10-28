Galatasaray liderliği Malatya deplasmanında kaptırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından 19 puanda kalan Galatasaray liderliği 21 puanda bulunan Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Öte yandan 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Evkur Yeni Malatyaspor'un puanı 15'e yükseldi. Maçın 5. dakikasında Pereira'nın sağ kanattan kale alanı önüne çıkardığı topa Boutaib vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti. 18. dakikada Donk'un orta sahadan ceza sahası önüne kadar getirip vurduğu sert şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sağından az farkla kornere çıktı. 31. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında, kale sahası üzerinde topla buluşan Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti. 35. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Boutaib'in pasıyla ceza yayında topu alan Donald'ın ceza alanına girdiği andaki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0. 45+3. dakikada Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı Karşılaşmanın 63. dakikasında Adem Büyük'ün ceza sahasında düşürülmesiyle ev sahibi takım penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Adem Büyük skoru 2-0 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. AA

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.