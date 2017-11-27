Süper Lig'in 13. haftası sonunda Galatasaray, liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 13. hafta, Kayserispor-Medipol Başakşehir maçıyla sona erdi. İstanbul temsilcisi, Kayseri deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalırken haftaya sıralamanın ilk basamağında giren Galatasaray, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini korudu.
Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor karşısında 1-0 kazandı ve Medipol Başakşehir'in ardından üçüncü sırada yer aldı.
Sıralamanın en altındaki Gençlerbirliği, bu sezon ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki ilk maçında, ligin yine zor günler geçiren diğer başkent temsilcisi Osmanlıspor'a 2-0 kaybetti.
Süper Lig'in 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Osmanlıspor-Gençlerbirliği: 2-0
Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0
Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-0
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: 1-2
Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 2-1
Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-1
Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-1
14. haftanın programı
2 Aralık Cumartesi:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor
16.30 Kardemir Karabükspor-Göztepe
19.30 Beşiktaş-Galatasaray
3 Aralık Pazar:
14.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
16.30 Medipol Başakşehir- Osmanlıspor
19.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa
4 Aralık Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor
AA