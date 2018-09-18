Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını yayımlayacak beIN Sports'tan açıklama

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını yayımlayacak beIN Sports, UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakatın henüz sağlanamadığını duyurdu.

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile bu akşam yapacağı maçı canlı yayımlayacak beIN Sports, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

beIN Sports'tan yapılan açıklamada, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler, döviz kurunda yaşanan suni dalgalanmaların etkisiyle ne yazık ki devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecanını yaşatabilmek için her türlü fedakarlığı göze alarak yürüttüğümüz bu görüşmelerde, yayın haklarını elinde bulunduran aracı kuruluş ile karşılıklı mutabakat henüz sağlanamadı.

Bununla birlikte, 2 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasına dönen Galatasaray'ın devler liginde çıkacağı ilk mücadeleyi heyecanla bekleyen Digiturk üyesi olsun olmasın tüm futbolseverlerin karşılaşmayı izleyebilmesi için bu maça özel olarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, müsabakanın bu akşam saat 22.00'de beIN Sports Haber HD ve beIN Sports HD1 kanallarından naklen ve şifresiz yayımlanacağını kamuoyunun bilgisine sunar, resmi iletişim kanallarımız haricinde yapılacak hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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beIN Sports'tan yayımlanacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla yapacağı karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

beIN Sports'tan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda bu akşam saat 22.00'de başlayacak maçın beIN Sports Haber ve HD 1 kanallarından şifresiz canlı yayımlanacağı duyuruldu.