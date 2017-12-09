Galatasaray, maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğunda

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında önemli bir geri dönüşe imza atarak, ilk yarısını 2-0 geride tamamladığı maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti.

Son haftalarda önemli rakiplere karşı alınan mağlubiyetler sonrası oldukça stresli bir karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada Maicon'un kendi kalesine attığı golle geriye düşerken, 45. dakikada Olcan Adın'ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla soyunda odasına 2-0 mağlup durumda girdi. İkinci yarıda etkili olan Galatasaray, 49. dakikada Fernando, 51. dakikada Gomis, 70. dakikada Belhanda ve 90+3. dakikada Feghouli'nin golleriyle 4-2 üstünlük yakalayarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten sarı-kırmızılı takım, maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan, Teleset Mobilya Akhisarspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Fatih Terim tezahüratı Sarı-kırmızılı taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yenilen gollerin ardından teknik direktör Igor Tudor'u istifaya çağırıp, Fatih Terim için tezahürat yaptı. Taraftarlar, ilk yarının 2-0 geride tamamlanması sonrası, "Igor Tudor istifa." tezahüratlarında bulundu. Ardından, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yapan sarı-kırmızılı futbolseverler, Hırvat teknik adamla yolların ayrılıp, takımın başına Fatih Terim'in getirilmesini istedi. Gomis kırmızı kart gördü Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Senegalli oyuncu, müsabakanın 68. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarsporlu Mustafa Yumlu ile itişmesi sonrası, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaraylı oyuncu Mariano, maçın henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Okan Buruk tribüne gönderildi Konuk ekipte teknik direktör Okan Buruk, hakem Ümit Öztürk tarafından ikinci yarıda tribüne gönderildi. Yaptığı itirazlar nedeniyle müsabakanın 61. dakikasında tribüne yollanan Okan Buruk, uzun süre bu karara itiraz ederek, sahadan ayrılmak istemedi. Buruk, daha sonra Galatasaray kalecisi Muslera'nın iknasıyla tribüne gitti. AA

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