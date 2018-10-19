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Galatasaray, sahasında 1 puana razı oldu

19 Ekim 2018, Cuma 21:46
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı.

28. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında Badji'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sakho'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Ömer Bayram'ın hatalı pasında ceza sahası önünde topla buluşan Sakho, uygun durumda ceza sahasına girmeye çalışırken savunmanın müdahalesi sonrası kaleci Muslera topu kontrol etti.

44. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, arka direkte Mariano topu çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Sinan Gümüş'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Belhanda'nın yerden ortasında kaleci Okan Kocuk'tan seken top arka direkte uygun durumda bulunan Ömer Bayram'ın önüne düştü. Ömer Bayram'ın gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

61. dakikada Tunay Torun'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima, Ozan Kabak'la girdiği mücadele sonucunda yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Bursaspor öne geçti. Aykaç Kara'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Muslera topu çıkardı. Dönen topu önünde bulan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında uygun pozisyonda topla buluşan Eren Derdiyok'un şutunda, top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Eren Derdiyok, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

79. dakikada Rodrigues'in kaleyi karşıdan gören noktadan yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Selçuk'un yerden pasında Rodrigues'den seken top ceza sahası içinde Ndiaye'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmaya da çarpan top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, galatasaray, bursaspor
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