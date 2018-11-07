Galatasaray, Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Schalke 04 takımına 2-0 yenildi.

4. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Muslera'nın hatasından öne geçti. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, Burgstaller'den önce yatarak meşin yuvarlağı tuttu. Kayarak ceza sahası dışına çıkan Uruguaylı kaleci, kart görmemek için topu bıraktı. Araya giren Burgstaller, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 21. dakikada Embolo'nun sağdan ortasında Serdar Aziz'den seken top altıpas gerisindeki Harit'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 23. dakikada Donk'un pasıyla savunma arkasına koşu yapan Sinan Gümüş, ceza sahasına gidemeden sol çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleci Nübel'de kaldı. 27. dakikada Burgstaller'in pasında savunmadaki Mariano, Schöpf'ten önce müdahale etse de topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı altıpas gerisinde alan Schöpf'ün altıpas gerisinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu uzaklaştırdı. 28. dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues ceza sahasına girer girmez şutunu attı ama top yandan auta gitti. 38. dakikada Rudy'nin ceza sahası dışından şutunda Ndiaye'ye çarpan top yan direğe vurarak oyun alanına döndü. 39. dakikada Rudy'nin sağdan ortasında Burgstaller'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı son anda engelledi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. AA

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