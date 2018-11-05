"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Galatasaray Schalke 04'e konuk olacak

05 Kasım 2018, Pazartesi 09:15
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak.

Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İskoç hakem görev alacak

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek.

Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek.

Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

Puan durumu

D Grubu'nda 4. hafta müsabakaları öncesi puan durumu şöyle:

Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak.

Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges'in durumları ise belirsizliğini koruyor. 

Son 4 resmi maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı.

Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Alman ekibinde 3 eksik

Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi, galatasaray, schalke 04
Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den Trump'a bir teşekkür daha

    Ulaştırma Bakanı Turhan'dan adil kullanım kotası müjdesi

    Pazar atıklarını kullanıyor: 8 milyon solucanla aylık 10 ton gübre üretiyor

    Tac Mahal'de tepki çeken namaz yasağı

    Fuat Oktay: Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir?

    ABD'nin İran yaptırımları başladı

    "Babamızın cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz''

    Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı

    Enflasyon yüzde 25,24'e yükseldi

    Kupayı gözyaşları içinde kaldırdılar

    Galatasaray Schalke 04'e konuk olacak

    Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi

    Hollanda'da tehlikeli provokasyon

    UNICEF'ten Yemen'de insani kriz uyarısı: Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor!

    Gözaltına alındı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı: "Milli servet çöpe gitmesin''

    “Saklı cennet Hizan”

    Engellilerin engelleri bitmiyor

    Türkiye'de gazetecilik kolay değil

    El ele vermeliyiz

    Safra kesesindeki taşlara dikkat

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Dolar daha düşer mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan neden zalim ve cahil oluyor?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bir Gündüzalp daha göçtü
    Genel

    Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
    Genel

    Hollanda'da tehlikeli provokasyon
    Ali FERŞADOĞLU

    Harf inkılâbının sebebi ne idi?
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilciler toplantısının ardından
    Risale-i Nur'dan

    İki dünya saadetinin temel taşı
    Genel

    Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.