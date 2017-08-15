"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Galatasaray sezona bol gollü bir galibiyetle başladı

15 Ağustos 2017, Salı 00:35
Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1 yendi.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında, Kayserispor'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada öne geçti. Rodrigues'in sağdan sert ortasında altıpas içinde Tolga Ciğerci'nin bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

29. dakikada Kayserispor, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korner atışında Tolga Ciğerci'nin markajından kurtulan Levent Gülen, altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1

35. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gomis, Belhanda'ya indirdi. Faslı futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda şık bir vuruşla kaleci Lung'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

37. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis, iki futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1

İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Galatasaray, devre arasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarı

53. dakikada ev sahibi takım mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası yayı gerisine kadar sokulan Ndiaye'nin aşırtma pasında savunma arkasına sarkan Tolga Ciğerci, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Tolga'nın uygun durumda vuruşunda Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı taca gönderdi.

87. dakikada Galatasaray, 3 farklı üstünlük yakaladı. Linnes'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

***

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçları ile başladı.

Karşılaşmalarının ardından Galatasaray, 3 puan ve averajla haftayı lider bitirdi.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

1. hafta

Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 1-1

Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3

Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: 3-1

Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 2-1

Beşiktaş-Antalyaspor: 2-0

Galatasaray-Kayserispor: 4-1

2. haftanın programı

18 Ağustos Cuma:

21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Cumartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı)

21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı Stadı)

20 Ağustos Pazar:

20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)

21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

21 Ağustos Pazartesi:

21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediyesi)

 

AA

Etiketler: galatasaray, süper lig
Okunma Sayısı: 622
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    180. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    OHAL rejimi çığırından çıktı

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

    ''Gerçek dışıdır"

    Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

    Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

    Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

    Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

    Feryadlara kulaklar kapalı

    OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

    Cezaevleri yüzde 110 dolu

    AB: Söz verilen para ödensin

    ''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

    Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

    Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

    Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

    Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

    İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
    Genel

    OHAL rejimi çığırından çıktı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz kehaneti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
    Genel

    ''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
    Genel

    'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yusuf Ali Akbaş

    Bediüzzaman’ın cihad yorumu
    Emin Fırat

    Bayram
    Faruk ÇAKIR

    Ayasofya ne zaman gündem olur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.