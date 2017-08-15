Galatasaray sezona bol gollü bir galibiyetle başladı

Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 4-1 yendi.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında, Kayserispor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada öne geçti. Rodrigues'in sağdan sert ortasında altıpas içinde Tolga Ciğerci'nin bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0 29. dakikada Kayserispor, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korner atışında Tolga Ciğerci'nin markajından kurtulan Levent Gülen, altıpas üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'ya da çarpan top ağlara gitti: 1-1 35. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Mariano'nun ceza sahasına gönderdiği topu Gomis, Belhanda'ya indirdi. Faslı futbolcu, ceza sahası içi sağ çaprazda şık bir vuruşla kaleci Lung'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1 37. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Gomis, iki futbolcudan sıyrıldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 3-1 İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve Galatasaray, devre arasına 3-1 önde girdi. İkinci yarı 53. dakikada ev sahibi takım mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Orta sahada aldığı topla ceza sahası yayı gerisine kadar sokulan Ndiaye'nin aşırtma pasında savunma arkasına sarkan Tolga Ciğerci, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Tolga'nın uygun durumda vuruşunda Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı taca gönderdi. 87. dakikada Galatasaray, 3 farklı üstünlük yakaladı. Linnes'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1 Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. *** Süper Lig'de görünüm Süper Lig'de 2017-2018 sezonu ilk hafta maçları ile başladı. Karşılaşmalarının ardından Galatasaray, 3 puan ve averajla haftayı lider bitirdi. Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle: 1. hafta Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: 1-1 Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor: 1-0 Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3 Göztepe-Fenerbahçe: 2-2 Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor: 3-1 Trabzonspor-Atiker Konyaspor: 2-1 Beşiktaş-Antalyaspor: 2-0 Galatasaray-Kayserispor: 4-1 2. haftanın programı 18 Ağustos Cuma: 21.45 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 19 Ağustos Cumartesi: 20.00 Kardemir Karabükspor-Medipol Başakşehir (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Bursaspor-Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediyesi) 21.45 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül Stadı) 21.45 Osmanlıspor-Galatasaray (Osmanlı Stadı) 20 Ağustos Pazar: 20.00 Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı) 21.45 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya) 21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker) 21 Ağustos Pazartesi: 21.45 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediyesi) AA

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