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Galatasaray, Yunan temsilcisine yenildi

03 Şubat 2017, Cuma 23:12
​Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibine 84-79 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla ligde 15. kez mağlup olurken, Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Odeabank, peş peşe bulduğu sayılarla 4. dakikayı 10-3 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip sert savunmasıyla kolay sayı şansı tanımadığı rakibi karşısında 7. dakikada farkı 10 sayıya (19-9) çıkardı. Konuk ekip, Bourousis ve Gabriel ile farkı eritmeye çalışırken, sarı-kırmızılılar ilk periyodu 24-18 önde bitirdi.

İkinci periyotta savunma üstünlüğünü kaybetmeye başlayan Galatasaray Odeabank, hücumda da zorlandı. Panathinaikos Superfoods ise James ve Singleton'un sayılarıyla oyunu lehine çevirmeyi başardı. Yunan ekibi, 13-0'lık bir seri sonunda 34-31 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin çabalarına rağmen Panathinaikos Superfoods soyunma odasına 43-40 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Panathinaikos Superfoods, dış atışlardan etkili oldu. Feldeine ve James ile skor bulan Yunan ekibi 24. dakikada farkı 10 sayıya (44-54) çıkardı. Galatasaray Odeabank, Schilb ve Diebler ile aynı şekilde dış atışlardan rakibine karşılık verdi ve periyotta son dakikaya girilirken farkı 3 sayıya (62-65) indirdi. Panathinaikos Superfoods, son çeyreğe de 68-64 üstün girdi.

Son periyotta dış şutlara yönelen Galatasaray Odeabank, sayı bulmakta zorluk çekti. Hücumda beklenmedik top kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı ekip karşısında Yunanistan temsilcisi, skor avantajını korumayı başardı. Yeşil-beyazlı ekip 35. dakikaya 77-66 önde girdi. Galatasaray Odeabank kısa süre içinde yakaladığı 6-0'lık seriyle maça ortak olsa da Panathinaikos Superfoods, tekrar oyuna ağırlığını koydu ve müsabakadan 84-79 galip ayrıldı.

AA

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