Galatasaray zorlu Schalke 04 ekibini konuk ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 273 maçında 99 galibiyet elde ederken, 103 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. hafta maçında Almanya'nın Schalke 04 ekibini konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Gruptaki ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci maçında deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup olmuştu.

İlk müsabakasında sahasında Porto ile 1-1 berabere kalan Schalke 04, ikinci maçında ise Lokomotiv Moskova'yı dış sahada 1-0 yenmişti.

Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Porto, aynı saatte Moskova'da karşı karşıya gelecek.

Sakat futbolcuların durumu

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde birçok futbolcunun sakat olması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ile Emre Akbaba müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz (Ozan Kabak), Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile çıkması bekleniyor.

Galatasaray Avrupa'da 274. maçına çıkıyor

Schalke 04 ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 274. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 273 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Romanya ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine bıraktı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde dörderli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

En çok maça Bülent Korkmaz çıktı

Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı.

Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor.