Galibiyet Peru'ya yetmedi

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu son hafta mücadelesinde Peru, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti.

Peru'ya galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Carillo ve 50'nci dakikada Guerrero kaydetti. C Grubu'nda Fransa ve Danimarka bir üst tura çıkarken Peru ve Avustralya Dünya Kupasına veda etti. STAT: Fisht Olimpiyat HAKEMLER: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin AVUSTRALYA: Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic (Dk. 72 Irvine), Kruse (Dk. 58 Arzani), Juric (Dk. 53 Cahill) PERU: Gallese - Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia (Dk. 63 Hurtado), Yotun (Dk. 46 Aquino), Carrillo (Dk. 79 Cartagena), Flores, Guerrero GOLLER: Dk. 18 Carillo, Dk. 50 Guerrero (Peru) SARI KARTLAR: Jedinak, Arzani, Rogici, Milligan (Avustralya) - Yotun, Hurtado (Peru) MAÇTAN DAKİKALAR 18'inci dakikada Paolo Guerrero'nun asistinde Andre Carillo takımını öne geçiren golü attı: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı Peru'nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. 50'nci dakikada Peru farkı ikiye çıkardı. Savunmadan seken topu önünde bulan Guerrero'nun sağ çarprazdan kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 2-0. Mücadeleyi Peru 2-0 kazandı. DHA

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