Galibiyetin keyfini böyle çıkardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin Dünya Kupası’nda Fas karşısında 1-0 galibiyetle ayrıldığı maçı evinde alışılmışın dışında kıyafetle izleyip fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ruhani, İran Milli Futbol Takımı’nın 2018 Dünya Kupası’ndaki ilk karşılaşmasını eşofman ve üzerinde Farsça “ 12’nci oyuncu” yazılı tişörtle evinde izledi. Çay keyfini ihmal etmeyen ve oldukça neşeli görünen Ruhani, milli takımı alkışlamaktan da geri durmadı. Ruhani, maç izlerken çekilen fotoğraflarını Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşarak, milli takım oyuncularını “Oynadığınız oyun ve kazandığınız zaferle tüm İran halkını sevindirdiniz çocuklar sizlere teşekkür ederim” ifadelerini kullanarak tebrik etti. İran Dünya Kupası’nda ikinci maçında Çarşamba günü grubun güçlü takımı İspanya ile karşılaşacak.

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