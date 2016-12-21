Gaziantepspor evinde kazanmayı bildi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Gaziantepspor, sahasında 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u 2-0 yendi.

29. dakikada Gaziantepspor'un ilk golü geldi. Soldan gelişen atakta Orkan Çınar'ın pasıyla topla buluşan Kolar, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 71. dakikada Gaziantepspor maçın skorunu belirledi. Doğanay Kılıç, ceza sahasında rakip oyuncu Ahmet Devret ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Murat Özcan penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Gaziantepspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Gaziantepspor bu sonuçla grupta ilk kez puan kazanırken, Kırklarelispor ise oynadığı üçüncü maçı da kaybetti. Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle maça saatler kala temizlik çalışması yapıldı. Maç sırasında da zaman zaman saha temizlenerek mücadeleye devam edildi. AA

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