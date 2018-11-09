"Gelinen noktayı kimse tasvip etmiyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbi maç sonrasında yaşanan olayları tasvip etmediğini, spor ve şiddet kavramlarının yan yana gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Futbolda efsane olmuş isimleri öne çıkaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni spor aktörlerinin Baba Hakkı, Baba Gündüz, Metin Oktay ve Lefter gibi örnek olması gerek. Ümit ediyorum bundan sonraki dönemde sporcularımız da bu misyonu ifa etmek için bu şuurla, bu anlayışla daha hassas bir şekilde sahada olsun, saha dışında olsun daha dikkatli olurlar. Kendileriyle ilgili daha hassas davranırlar."

Rekabetin önemli bir olgu olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Her şeyden önce bir sporsever olarak şiddet ve spor kavramlarının yan yana gelmesinden büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Spor insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmek için kardeşlik ve barış için var olan bir kavram, bir olgu." ifadelerini kullandı.

"Şiddeti zihinlerde çözmemiz gerekiyor"

"Ümit ediyorum bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız" diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada olması gereken ama fair play kuralları dediğimiz, centilmence, dostça yaşanması gereken bir olgu. Açıkçası geçen hafta yaşanan olaylar, hem olayların aktörleri, hem de izleyiciler ve spor camiası tarafından üzüntüyle karşılandı. Sahada olsun, tribün de olsun, dışarıda olsun, nerede olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddeti insani bulmuyoruz. Bu anlamda şiddetle olan mücadele noktasında da daha önce de ben ifade etmiştim, şiddeti zihinlerde çözmemiz gerekiyor."

"Çok güzel projelerimiz var"

Kasapoğlu, Türkiye'de vatandaşların kullanabileceği dört dörtlük tesisler bulunduğuna dikkati çekerek, "İnsanımız sporla iç içe olmak istesin. Bu bir kültür olsun, bizim amacımız. Sporun bir yaşam tarzı olması, hayatımızın günlük bir parçası olması için tesislerimizi inşa ediyoruz. Bu tesislerin 7 gün, 24 saat çalışması noktasında da tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, seferber edeceğiz." diye konuştu.

Kendilerinin sadece spor bakanlığı olmadığını, gençlikle de ilgilendiklerini dile getiren Kasapoğlu, "Son üç yıldır Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik çok güzel projelerimiz var. Bu projelerimizi kayyum belediyelerle birlikte yapıyoruz. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığıyız. Sadece gençlerin değil, kendini genç hissedenlerin, gençlik potansiyeli olan herkesin bakanlığı olduğunu hissediyoruz. Bu bilinçle, bu heyecanla çalışıyoruz. Bu yüzden bölgelerdeki projelerimizde bunu esas alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlık olarak dün Elazığ ve Tunceli'de temaslarda bulunduklarını anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güzel tesisleri gezdik. Yeni yapacağımız tesislerle ilgili çalışmalarda bulunduk. Elazığ'da çok önemli bir gençlik kampı inşa ediyoruz. İpek Yolu Çocuk ve Gençlik Çalışma Merkezi isminde, bölgesel ve uluslararası alanda bir merkezi 4-5 ay içinde tamamlayacağız. Burada gençlerimizi, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri yönünde destekleyeceğiz. Fırat Üniversitesindeki spor salonunu görünce, ülkemin tesisleşme adına geldiği aşama adına bir kez daha gururlandım. Çok mükemmel bir spor tesisi var."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tunceli'de son yıllarda hem tesisleşme hem de faaliyetler noktasında güzel çalışmalar yapıldığını belirterek, "Su ile sporun ne güzel buluştuğunu görüntülerde de izlediniz. Bunu ispat eden bir çalışma. Burada Millet Kıraathanesi vardı, onu da ziyaret ettik. Sanat ile kültürün bir araya geldiği kıraathaneydi. Gençlerimiz orada bize güzel türküler icra ettiler, bizler de dinledik. Tunceli bu anlamda güzel bir dönüşümü gerçekleştirmiş il olarak akıllarımızda kaldı." ifadelerini kullandı.

"Gelinen noktayı kimse tasvip etmiyor"

Kasapoğlu, federasyonların ve kulüplerin yeniden tanımlanması gerektiğini belirtti.

Sporla ilgili gelinen noktayı tasvip etmediklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Meclis, kendi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sporla ilgili bazı çalışmalar olduğunu takip ediyoruz. Bakanlık olarak spora yeni bir yaklaşım getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerin, sporcuların ve federasyonların yeniden tanımlanması ve yeniden dizayn edilmesi lazım. Gelinen noktada kulüplerle ilgili hem finansal hem de sportif başarı anlamında tıkanıklık var. 60'tan fazla federasyon var. Bakanlık olarak bütçelerinin yüzde 90'ını biz veriyoruz. Maalesef tıkanıklıklar var. Federasyonların yönetimi, dizaynı ve kurgusu noktasında yeni tanımlama çalışmamız var. Gelinen noktayı kimse tasvip etmiyor. Bu tıkanıkları aşma konusunda çalışmamız var."

Kulüpleşme konusunda atılım yapılması gerektiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Sportif başarının en önemli anahtar faktörlerinden biri kulüpler. Kulüplerin yönetiminin yeniden dizayn edilmesi gerek. Yöneticilerin sorumluluk alanlarının yeniden düşünülmesi, konuşulması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız bir noktaya geldi. Henüz kamuoyu ile paylaşacağımız noktada değil ama sorumlu ve yetkin bir zihniyetle bu sorunları aşma yönünde potansiyeli izliyoruz." diye konuştu.

"Sorumsuz yönetici anlayışına artık 'dur' dememiz lazım"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yapacakları düzenlemeyle harcamalarında, konuşmalarında ve icraatlarında daha sorumlu bir yönetici anlayışı getireceklerini aktardı.

Seyircilerin kaliteli müsabakalar izlemek istediğine değinen Kasapoğlu, "Ortada sarf edilen emek ve harcanan kaynaklar var. İzleyicinin talep ettiği de kaliteli bir seyir. Bu gerçekleşmeyince sporseverler çok haklı. Harcanan gayretler ortada. Başarıyı görmemek hepimizi üzüyor. Kaynakların israf olması başka yanlışlıklara sebebiyet veriyor. Bunları önlemek için yeni bir bakış açısıyla altyapıya önem vermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, Altınordu Kulübünün çalışmalarını örnek göstererek, şunları kaydetti:

"Altınordu'nun çok güzel bir yönetim sistemi ve işleyişi var. Altyapıya verdiği önem ihraç ettiğimiz futbolculardan belli. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü çok güzel örnekler. Bir yabancı futbolcusu yok. Harcadığı kaynaklar diğer kulüplere göre çok daha sınırlı. Ortada başarı var. Altınordu örneğini çoğaltmamız lazım. Devlet olarak bu yaklaşımı benimseyen tüm kulüplere kapımızı açıyoruz. Bunları destekleyeceğiz. Devlet olarak desteğimizi kesmeyeceğiz ama iyi yönetilemeyen kulüplere de maalesef bir şey yapma şansımız yok. Bu yönetim modeli noktasında gereken çalışmaları yapacağız. Yöneticilerin mutlaka sorumlu olması gerekiyor."

Sorumsuz yönetici anlayışına "dur" demeleri gerektiğini anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülke olarak yetenekleri içinde barındıran bir toplumuz. Ülkemizin her yöresinin gençlerinin ayrı bir branşa yeteneği var. Bu yetenekleri keşfettiğimiz zaman milyon liraları dışarı verme lüksünü ve israfını durduracağız. Bu kapsamda yetenek keşfi projemiz ve Altınordu gibi örnekleri çoğaltma çalışmamız çok önemli. Sorumsuz yönetici anlayışına artık 'dur' dememiz lazım. Düzenlemeyle, harcamalarında, konuşmalarında ve icraatlarında daha sorumlu bir yönetici anlayışı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz"

Almanya ile yarışılan EURO 2024 ev sahipliğinin alınamamasıyla ilgili Kasapoğlu, "Biz 'Verirlerse onlar kazanır.' demiştik, vermediler onlar kaybetti. Yaklaşımımız bu. Statlarımızı herkes biliyor. Organizasyon kalitemiz ortada. Vermeme nedenlerini hepimiz az çok görüyoruz. Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2018 uluslararası golf turnuvasının Türkiye'nin tanıtımına katkısının büyük olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Antalya, gerçekten spor turizmi açısından önemli bir merkez. Yurt içi ve yurt dışından bin 500'e yakın takım devre arası kampı için Antalya'yı tercih ediyor. Turizm sezonunun dışına denk geliyor ama yoğunluğu itibarıyla turizm dönemini aratmıyor. Antalya, ileri derecede spor tesislerine sahip bir şehrimiz. Bakanlığımızın ve otellerimizin ciddi yatırımları, çalışmaları var." diye konuştu.

Bakanlık olarak spor turizmine yönelik bütün bölgelerde imkan ve iş birliklerini artırmaya yönelik hamleler yaptıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, "Yeni kurduğumuz Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüzde Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve ülkemizin diğer kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisindeyiz. Organizasyonlarımızın çıtasını yükseltme ve spor turizmindeki potansiyelimizi çok daha iyi değerlendirme çerçevesinde güzel projelerimiz, çalışmalarımız var. Yeni dönemin enerjisi ve sinerjisiyle tüm kurumlarımızı birleştirerek çok güzel noktalara ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"Ampute Milli Takımı bizim gözümüzde şampiyon"

Kasapoğlu, Dünya Kupası'nda şampiyonluğu penaltı atışlarıyla kaybeden Ampute Milli Takımı'nın gönüllerin şampiyonu olduğunu söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Ampute Milli Takımı'mızı kutluyorum. Onlar bizim gözümüzde şampiyon. Tüm ekibi tebrik ediyorum, kucaklıyorum." dedi.